"La Mole" Moli vuelve a los 47

"La idea mía es despedirme, porque nunca hice una despedida del boxeo", expresó hoy Fabio Moli en una entrevista con Cadena 3.



"Tengo que meterme tres meses en el gimnasio", agregó "la Mole", con el pensamiento de que ese tiempo será prudencial para enfrentar a uno de los guardaespaldas que cuenta la familia Moyano, del gremio Camioneros.



Además, dijo "estoy todos los días moviéndome, corriendo, estaba en mi casa con 'la Negra' (su esposa) y mi vieja tomando mate y dije 'estoy tan bien que voy a volver a pelear'".



Luego aclaró "la idea mía es despedirme, porque nunca hice una despedida del boxeo, y yo quería una pelea con el 'Patón' Basile porque es el boxeador con el que siempre había polémica".



Moli precisó que "tuve un llamado telefónico del promotor Alberto Gómez y me propuso la pelea. Le dije que me diera hasta julio porque tengo que meterme tres meses en el gimnasio, y quedé a la espera de la confirmación".



En cuanto a la bolsa de la pelea "la Mole" sostuvo que no le interesa y preferiría que la entrada sea a beneficio de alguna fundación de bien público, a cambio de un alimento no perecedero.



El púgil cordobés se subió por última vez a un ring en 2013.