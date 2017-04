Dos Bailando: ¿quién ganará?

Marcelo Tinelli volvió a anunciar que el debut de la competencia de bailando por un Sueño sigue firme en el 15 de mayo. Pero ayer desde Telefé comenzó a circular un fuerte rumor que Showmatch tendría competencia con un formato parecido.



Dicen que dicen que la señal de San Cristóbal, con sus nuevos dueños, el emporio comunicacional Viacom, estudia llevar a la pantalla el Bailando que se emite en Brasil con la conducción de Xuxa y Sergio Marone (conocido en nuestro país por interpretar a Ramsés en Moisés y los 10 Mandamientos).



LA VERSION



De acuerdo a Diario Popular la versión surgió de la página web de la periodista Laura Ubfal. Si llega a ser cierto, es la primera vez que a Marcelo no se le pone una ficción o una variante de reality show enfrente, sino un producto con características similares.



Desde su cuenta de twitter Tinelli desde hace más de un mes que va mostrando ciertos adelantos, como los nuevos estudios (Ideas del Sur ahora alberga el canal de noticias C5N, y Showmatch se transmitirá desde los estudios de la productora La Corte, la que en la gestión anterior transmitía Fútbol para Todos y continúa haciéndolo este año también).



CONFIRMADOS POR TINELLI



Hasta el momento están confirmados como participantes Rocío Oliva -novia de Diego Armando Maradona, las actrices Naiara Awada, Jimena Barón y Emilia Attias, la modelo Rocío Guirao Díaz, los actores Turco Naim y Nazareno Casero, la vedette Silvina Escudero, el técnico Ricardo Caruso Lombardi, la cantante de Agapornis Melina Lezcano, y los "reincidentes" Barbi Silenzi, Flor Vigna, Silvina Luna, Pedro Alfonso, Federico Bal, Laura Fernández y Mariela Anchipi, aunque esta última no estaría tan firme.



UNA DIFERENCIA



Este año, a diferencia, del anterior, en el inicioTinelli no tendrá fragmentos de humor con su habitual staff.



El conductor suele afirmar que el ciclo se hace sobre la marcha. Por lo que no se descarta que en cierto momento del año, el hombre de Bolívar pueda dar una sorpresa y lo incorpore en algún momento.