Imputados por compra de armas a EE.UU

El fiscal federal Franco Picardi resolvió iniciar una investigación e imputó al ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez, y a los diputados del PRO Luciano Laspina y Eduardo Amadeo por los posibles delitos de fraude, violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y perjuicio a la administración pública.



De acuerdo al sitio online ARG Noticias, la causa, que se tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, se inició por la denuncia de un grupo de diputados del Frente para la Victoria a raíz de una investigación periodística que daba cuenta de un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos para adquirir armamento por unos 2 mil millones de dólares, y que se incluirían tanques, aviones, helicópteros, lanzamisiles, entre otros, para ser repartidos entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.



UNA VERSION



Cabe recordar que a pocos días de conocerse lo anteriormente citado, desde el Gobierno se trató de "bajar los decibeles" dando a conocer que no se había gastado dicho dinero, habida cuenta de que fue "una donación de Estados Unidos", de material que ya no se usa en dicho país.



FUERA DE LA INVESTIGACION



Por el momento, el fiscal Picardi dejó fuera de la pesquisa, al considerar que podrían no haber participado, al presidente Mauricio Macri, al jefe de gabinete, Marcos Peña, y al hasta hace poco embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, quien entregó a al primer mandatario su renuncia la semana pasada en medio de este escándalo, aunque se descuenta que será citado como testigo por su rol de nexo entre ambos gobiernos.



DEFENSA NO: DIPUTADOS SI



En el caso de los diputados Amadeo y Laspina, para el fiscal resulta llamativo el rol que tuvieron al negociar los términos del acuerdo en viajes cuyo fin informado era otro.



"De acuerdo al informe periodístico, la Embajada argentina habría confirmado las informaciones detalladas, incluso la descripción del armamento, pero funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación manifestaron que no estaban al tanto de las compras en curso", sostiene el escrito del fiscal al que accedió ARG Noticias.



"Las gestiones se habrían instrumentado a través de dos diputados nacionales Luciano Laspina y Eduardo Amadeo. El primero, para resolver las cuestiones netamente económicas del a transacción, y el segundo, para las negociaciones ligadas al material bélico y a los requerimientos materiales de las Fuerzas Armadas"



"MANEJO IRRESPONSABLE"



Concluye el fiscal federal Franco Picardi que "ninguno de los legisladores habría informado públicamente dichas circunstancias", por lo que considera que "se concluye así el manejo irresponsable y posiblemente delictivo de cuestiones sumamente sensibles".