Los docentes declararon un paro y la paritaria se postergó hasta mañana Locales 11/04/2017 Redacción La convocatoria la realizó CTERA luego de la represión a los docentes que intentaron instalar una "escuela itinerante". Ayer realizaron un abrazo al Congreso. Balagué los respaldó y Lifschitz habló de una "escalada de confrontación". Para ayer estaba prevista una paritaria provincial: se postergó hasta mañana a las 9. Varias escuelas de la ciudad, pero no todas, se adhieren a la medida de fuerza.

Ampliar FOTO NA ABRAZO SIMBOLICO./ Lo encabezó la titular de la CTERA y de AMSAFE, Sonia Alesso.

El gremio docente CTERA convocó ayer a un paro nacional para mañana "contra la represión" registrada este domingo durante una protesta frente al Congreso de la Nación cuando intentaban instalar una "escuela itinerante".

Así lo anunció la secretaria general del sindicato nacional docente, Sonia Alesso, quien advirtió: "No vamos a permitir que se reprima a los trabajadores; no se toca a un maestro, a un trabajador".

"No se reprime una protesta social y no vamos a convalidar con el silencio la represión a los que luchan", advirtió Alesso luego de un plenario sindical en el que se adoptó la decisión de una nueva medida de fuerza nacional.

Alesso confirmó también que los docentes realizarán "abrazos" a las escuelas de todo el país, donde izarán la bandera "con los papás" y se leerán "los textos que cada escuela quiera escribir".

"Vamos a escribir miles de cartas al ministro (Esteban) Bullrich que si no está a la altura de las circunstancias debe renunciar ya", subrayó Alesso.

De igual modo, la dirigente anunció que los gremios docentes se presentarán en el Congreso para pedir una sesión especial en la que se trate el conflicto docente.

Alesso calificó de "ejemplar" un fallo judicial que ordenó al Ministerio de Educación convocar a la paritaria nacional docente y reclamó que Bullrich lo cumpla.

Durante el encuentro, la dirigente aclaró que las dos personas detenidas durante la protesta docente frente al Congreso "son maestros" y advirtió: "A los que reprimieron y golpearon son maestros".

En tanto, el dirigente sindical docente Francisco "Tito" Nenna confirmó que los dos maestros detenidos por la Policía de la Ciudad en el marco de una protesta frente al Congreso fueron liberados durante la madrugada.



ABRAZO SIMBOLICO

Un grupo de docentes realizó ayer un abrazo simbólico a la estructura de la "escuela pública itinerante" frente al Congreso Nacional y le pidió al Gobierno que convoque a "dialogar en serio".

A pesar de la persistente lluvia, representantes de gremios nacionales como UTE, SUTEBA, CTERA, SADOP, referentes de organizaciones políticas y de Derechos Humanos llevaron a cabo un acto en las puertas del Parlamento, en el que repudiaron la represión de este domingo por la noche en ese mismo lugar y que motivó la convocatoria a un nuevo paro por 24 horas para este

martes.



INSTALARAN SI CUMPLEN LA LEY

El Gobierno porteño permitirá instalar la "carpa blanca" docente frente al Congreso de la Nación, luego de los incidentes registrados el domingo cuando las fuerzas policiales lo impidieron por no contar con autorización, "siempre y cuando cumplan los requisitos de seguridad".

Así lo indicó hoy el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien sostuvo que "siempre y cuando se considere el espacio público, el permiso se va a otorgar".



LIFSCHITZ: "ESCALADA DE CONFRONTACION"

El gobernador Miguel Lifschitz aseguró que los incidentes que se registraron es "un episodio más de una escalada de confrontación que se está alentando".

Asimismo, advirtió además que no comparte esa "metodología de trabajo" -en referencia a la represión de la protesta de los maestros- y aclaró: "Más allá de que podamos cuestionar determinados mecanismos de la lucha gremial o cuestionar a tal o cual dirigente".

Leer más: Balagué aseguró que el enfrentamiento con los docentes "no va a mejorar la educación".

El mandatario santafesino señaló que la confrontación entre el gobierno nacional y el gremio docente, que se ha consolidado como un largo enfrentamiento, no debe conducir "a un escenario de conflicto permanente, porque son situaciones que terminan perjudicando a todos los sectores".



APOYO DE BALAGUE

En ese sentido, la ministra de Educación provincial, Claudia Balagué, diferenció a Santa Fe de las políticas nacionales. Manifestó a LA OPINION su solidaridad para con los docentes y manifestó que "esta decisión del Gobierno nacional nos hace retroceder en el camino de resolver el conflicto. En Santa Fe seguimos trabajando para que los chicos estén en las aulas y los maestros tengan muy buenas condiciones de trabajo, siempre poniendo el diálogo como base.



SADOP ADHIERE

El titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Martín Lucero, repudió la "acción autoritaria, ilegal y violatoria de los más elementales derechos de expresión" que sufrieron ayer los docentes que fueron reprimidos cuando querían levantar una carpa de protesta en Buenos Aires.

Asimismo, expresó su solidaridad con los docentes de CTERA que convocaron a un paro nacional de 24 horas para mañana "contra la represión" que padecieron los maestros en la "escuela itinerante" montada frente al Congreso de la Nación.

También cargó contra el legislador de Cambiemos, Roy López Molina, quien justificó la acción policial en el desalojo de los docentes. "Intentaron desgastar al gobierno con paros y ahora están buscando victimizarse", afirmó el dirigente macrista de Santa Fe.



PARITARIA POSTERGADA

Este lunes se reunía la paritaria docente provincial para encaminar el diálogo salarial. Tanto el ministerio como los gremios definieron prorrogar el encuentro. En horas del mediodía de ayer, se supo que el encuentro tendrá lugar el miércoles 14, a las 9, en la sede del ministerio de Trabajo.



ESCUELAS LOCALES

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION varias escuelas de nuestra ciudad se plegarán a la medida de fuerza. Pero no todas seguirán la misma línea. Motivo por el cual, habrá que estar atento a las comunicaciones que surjan desde cada institución educativa.