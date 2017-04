Soffietti será candidato a concejal por el MAP Locales 11/04/2017 Por: Pedro Ulman Docente universitario, dirigente gremial de la CTA y referente local del partido Nuevo Encuentro, Juan Soffietti, encabezará la lista del Movimiento de Articulación Popular para las elecciones de concejales de este año. Al espacio se integraron independientes, como Gabriel Faber y Gustavo Segnini.

Ampliar FOTO LA OPINION LANZAMIENTO. Juan Soffietti, Matías Beltramino y Gabriel Faber, en la charla con LA OPINION en el bar de la librería Faber.

Hasta ahora Juan Soffietti construía en silencio un espacio político amplio que no se conformará con participar en las próximas elecciones locales sino que el objetivo es alto: ocupar una banca del Concejo Municipal de Rafaela a partir del 10 de diciembre de este año.

Sin abordar una eventual plataforma de campaña, Juan Soffietti se diferencia de quienes actualmente desempeñan una función legislativa en la ciudad. "Queremos ser concejales de calle. Hoy los actuales concejales no caminan la ciudad. Por eso vamos a tensar esta idea de concejales de oficina, corporativos y de gabinete que tenemos con esta figura de concejales de calle, que no es sólo un eslogan. Es un concepto amplio que no se limita a recorrer las barriadas sino también a dialogar con los comerciantes o con los empresarios" dispara discretamente.

En su cuenta de Facebook se aprecian los primeros ensayos del proyecto político. Soffietti y Cecilia Nava se definen como "concejales de calle" y plantean una frase persuasiva al estilo "podemos hacerlo".

El desafío de apoderarse de un escaño en el parlamento rafaelino tiene a Soffietti como bandera de un espacio en plena construcción pero que desde hace un tiempo amplió su base como estrategia política al incorporar "ciudadanos independientes en algunos casos sin antecedentes en la militancia partidaria" como afirma Gabriel Faber, dueño de la librería de calle Saavedra y uno de los que decidió dar el paso. No es el único porque también se embarcaron en este viaje rumbo a las elecciones el empresario informático y consultor de negocios, Gustavo Segnini, y el profesor universitario, Jorge Colombo, entre otros.

En una extensa charla realizada en el café de librería una mañana de estas, Soffietti, Faber y Matías Beltramino -un joven comunicador social- presentaron las credenciales políticas sobre las que se cimenta este proyecto. "Nuevo Encuentro de Rafaela se suma a una fuerza provincial que se denomina Movimiento de Articulación Popular (MAP), nombre que figurará en la boleta única y que tiene como referente al dirigente de Amsafe, José Testoni. De todos modos, nosotros queremos tener autonomía territorial, más allá de que Nuevo Encuentro va a estar en el MAP. Y quizás formalmente estemos en una alianza con el Frente para la Victoria de Agustín Rossi porque orgánicamente así corresponde. Si hay un acuerdo nacional y provincial, nosotros no podemos desoirlo. No vamos a negar ninguna historia ni procedencia, pero el planteo es que es necesario desbordar eso por los dos costados, por derecha o por izquierda. Es un espacio abierto", sostiene un Soffietti ya consolidado internamente como precandidato a concejal.

"Somos gente que tiene un vínculo histórico con el kirchnerismo, pero también creemos que siempre hemos sido críticos, hemos dado un apoyo crítico. Siempre asumimos la vinculación, no es que ahora nos disfrazamos de otra cosa. También creemos que con el kirchnerismo solo no alcanza, que debemos construir una propuesta que pueda desbordar eso que se llamó kirchnerismo, del cual rescatamos el rol que ocupaba el Estado, lo cual está en discusión o en crisis ahora", explica Soffietti sobre el perfil del MAP Rafaela. Y más: "Nuevo Encuentro a nivel nacional está jugando con Cristina Kirchner. No negamos la identidad política, pero no nos contiene porque queda muy cerrado a la figura de Cristina. Hubo prácticas que nadie puede avalar, hablo de la corrupción. Nos interesó pensar qué lugar debe ocupar el Estado, en este caso el Estado local, la Municipalidad, y hacerlo en un espacio más amplio", apunta sobre esta apertura para potenciar el proyecto político.

Ahí sale Faber para señalar que "en los últimos 30 años no he militado en nada y por ahí el encasillamiento hacia el kirchnerismo nos resulta molesto porque invalida, a partir de una asociación que no existe plenamente, la posibilidad de participar democráticamente. Y este es un primer punto a resolver por este espacio". Apasionado como es cuando se involucra en un debate o en una charla sobre política, agrega con firmeza que "los medios tienen que saber por qué estamos Gustavo Segnini, Jorge Colombo, yo y otros más que creemos en un espacio progresista y que estamos convencidos que la figura de ruptura dentro del Concejo es Juan Soffietti. No vemos a otro en la ciudad. Es casi un encuentro inevitable".

Este acuerdo de incorporar independientes a Nuevo Encuentro Rafaela surgió a partir de charlas preliminares entre Soffietti y Faber, quien aún no tiene decidido inscribir su nombre en la boleta de candidatos o no. "Eso dependerá del diálogo y de las decisiones de todos quienes formamos el espacio", dice aunque se percibe su intención de probarse en la arena política con todo.

Al profundizar sobre el ADN político de este proyecto, Faber ensaya una definición. "La izquierda en la ciudad no ha encontrado una expresión genuina. Por qué tiene que ser un espacio del obrero, el empleado, el desocupado y el pobre. Y por qué no extenderse a las capas medias, por qué un empresario con una visión de izquierda no puede sumarse. Nosotros no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero aspiramos a que debemos hacernos dueños de una porción del poder real y ya no testimonial. Necesitamos ganar una elección, sí, necesitamos poner un concejal para a partir de Rafaela construir nuestro proyecto que obviamente en su proceso de consolidación se alineará con otras fuerzas políticas. Pero siendo cuidadosos, tenemos una idea, no estamos en contra del sistema capitalista de producción, pero sí nosotros creemos en el rol del Estado para controlar el sistema capitalista de producción" dice en un mini monólogo. "¿Por qué no soy kirchnerista? Porque eso me separa del kirchnerismo, que no tuvo el control. Si bien tuvo cosas importantes en esa tarea de controlar y quiso hacerlo, para mí no era el método, aunque sí la idea. ¿Por qué nadie marcó el camino de la reinversión? No hubo leyes o si las hay no se ejerció el control como corresponde para que se cumplan", sostiene.

Lo dicho. La plataforma también está en proceso de elaboración pero Soffietti está convencido que la seguridad será un tema clave en la campaña. "Debemos establecer un mapa real del delito, esto no es izquierda o derecha sino entender la dinámica de la ciudad. La caminamos hace mucho tiempo a la ciudad. Tenemos mucha información de lo que pasa, y la política mira para otro lado, quizás con razones que se puedan entender. Nosotros no venimos a patear el tablero. Conforme avanzan los negocios del narcotráfico se empieza a desdibujar la ciudad pueblo y el esquema de seguridad elemental, ya no sabés dónde estás parado. No se trata de patear el tablero porque acá no hay héroes, no hay Che Guevara, acá hay personas de carne y hueso que quieren hacer cosas. Hay que hacer un diagnóstico político e intervenir", propone con claridad.

Faber, a partir de su experiencia como dirigente del Centro Comercial e Industrial, aporta en la agenda temática la cuestión ambiental y la impositiva municipal. "El tratamiento de efluentes industriales es una problemática que ya no se puede obviar en la ciudad, hay que instalar una discusión, queremos ver al Estado municipal, junto a esa famosa articulación público privada, cómo hace para que se optimicen las ganancias de las empresas y eso vuelva para el tratamiento puntual de los efluentes", remarca para luego admitir que "tal vez este tema no nos va a traccionar votos, pero sí nos dará un posicionamiento".

Si bien aún no llegaron al Concejo, hace tiempo que son militantes de calle, sembrando en el territorio. Quizás por eso son optimistas para lograr una cosecha de votos, en agosto primero durante las primarias y en octubre después en las generales, para conquistar una de las diez bancas del Concejo Municipal de la ciudad.