Esta semana se firmaría la solución para “SanCor”

Tal como se fue evidenciando desde las últimas semanas, el Gobierno Nacional estaría decidido a salir al rescate de la emblemática cooperativa láctea SanCor. Según informó el sitio Comercio y Justicia, con el aval del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, un grupo de funcionarios de Nación avanzó durante la semana pasada en la elaboración de un plan de salvataje financiero que normalizará la operatoria de la mayor cooperativa láctea argentina, con vistas a un eventual traspaso a manos privadas en un plazo que posiblemente se extienda seis meses.

Según el avance de negociaciones, que estarían concluidas esta semana y que serán motivo del anuncio oficial correspondiente, el auxilio financiero llegará por el Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear). Se trata de un instrumento del Ministerio de la Producción creado para socorrer a pymes de sectores estratégicos con tasas bonificadas, créditos, subsidios o aportes de capital, herramienta flexible creada por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de marzo del año pasado para situaciones como la que está atravesando SanCor, que no sólo es la mayor cooperativa láctea del país sino puntal de una economía regional de valor estratégico, inserta en una cadena de producción clave no sólo para la provisión de alimentos básicos al mercado interno sino también para la generación de divisas al país mediante la exportación de productos de alto valor agregado.

En concreto, los ejecutivos a cargo del Fondear están dispuestos a aprobar un aporte de capital de unos $ 450 millones a SanCor, que serán registrados como un préstamo productivo a tasa subsidiada (14% anual) y será manejado por un comité conjunto de la empresa y del Fondear, bajo la forma de un fondo fiduciario de objetivo específico.

El objetivo será sostener la producción de todas las plantas de la empresa, incluyendo las cuatro que no están actualmente en actividad (dos de ellas en Córdoba, en Coronel Moldes y Brinkmann), recomponer la red de proveedores de materia prima (una masa de miles de tamberos a quienes se les debe el pago de la leche entregada desde comienzos de año) y avanzar con una reestructuración que consolide los números de la empresa, con vistas a la incorporación de un posible socio extranjero.

La posibilidad de venta de la cooperativa a alguno de los grandes grupos globales que manejan la industria láctea internacional (se habla de uno de origen francés, otro australiano y otro mexicano) exige a SanCor habilitar un proceso de due dilligence, doble gerencia (nacional y extranjera) por al menos un plazo de 180 días, lapso que no tiene SanCor en las condiciones actuales de estrangulamiento financiero y productivo. Esta sería la razón por la cual los integrantes del Comité Ejecutivo del Fondear habrían dado el visto bueno para el millonario crédito a la cooperativa, de repago seguro una vez completado el proceso de transferencia de la empresa, hacia el fin de la doble gerencia.

Se trata, por lo que revelaron fuentes del Gobierno santafesino y de la intendencia de Sunchales (donde está la sede de la empresa) que han participado marginalmente de las negociaciones, de un acuerdo tipo win-win, “todos ganan”. Para el Gobierno nacional sería un alivio, ante el avance del calendario electoral, mostrar una compañía que no echa empleados. Para éstos sería la posibilidad de mantener los puestos de trabajo, aun bajo ciertas condiciones que se están negociando y que podrían impactar en el acuerdo paritario de este año, y para los interesados en SanCor, de acceder a una empresa con un proceso de reestructuración iniciado y en plena reactivación.

El intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, confirmó que el gremio que agrupa al personal de planta de SanCor, Atilra, está de acuerdo en habilitar un programa de reestructuración del personal, la apertura de un programa de retiros voluntarios y financiar el pago de deudas salariales de la empresa para con su personal.