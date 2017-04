Pese a los anuncios oficiales, recién ahora se comprará el tomógrafo Locales 11/04/2017 Redacción Así lo anunció el Director del "Dr. Jaime Ferré", Dr. Jorge Bertram. Para mediados de mayo se haría la licitación. En 2014, la Provincia había anunciado la adquisición de un tomógrafo para nuestro Hospital. En 2015, el aquel entonces Ministro de Salud, Mario Drisún había afirmado que "estaba en la ciudad". Su segundo, y actual titular de la cartera, lo había corroborado. Y Bonfatti lo ratificó en la apertura de los sobres del Nuevo Hospital y en la inauguración de la Guardia.

El Hospital "Dr. Jaime Ferré" licitará a mediados del mes de mayo, la compra del tomógrafo que se instalará en el actual predio. La noticia llama la atención, dado que desde 2014, la Provincia venía anunciando que el equipo ya estaba adquirido.

"Después tenemos que hacer el llamado de la licitación del equipo, el tomógrafo. Vamos a empezar con las carpetas el 15 de mayo, a preparar todo. Esto nos llevará de 7 a 10 días. Estimo que para junio ya vamos a estar haciendo la apertura de los sobres, entre el 15 y 17 de ese mes", dijo el director del Hospital, Dr. Jorge Berram, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

"Tengo escasa información sobre lo dicho anteriormente. Nosotros trabajamos sobre nuestra gestión. Esto es un equipo nuevo, que su procedencia será de China o de Japón", dijo Berram, quien indicó que a los 2,5 millones de pesos presupuestados para la parte edilicia (ver aparte) se le sumarán otros 4 millones de pesos para la compra del tomógrafo.

"Esta es una gestión absolutamente nueva la que estamos llevando adelante. Nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo hoy. De lo anterior no tengo la certeza ni la seguridad", amplió.

"Para nosotros es muy beneficioso que se compre ahora y no hace un par de años", dijo Bertram y se justificó: "por el solo hecho de que la tecnología ha avanzado en forma significativa. Tener un aparato de esta generación es más que importante".

"Lo importante es el espacio físico, por el tamaño que tiene el equipo. También la forma de ingreso que se tiene que tener para los pacientes. Ya está todo preparado. Son pasos burocráticos y lentos, pero cuando uno llega a las últimas decisiones, se da cuenta que hay que ir paso a paso y no dejar pasar nada por alto. Tenemos que clausurar un pasillo central que era el que llevaba a la sala de rayos, laboratorio, y ecografía. Ahora tenemos que diseñar otra forma de llegar, además de valorar el tema del polvillo y dejar limpia la zona", comentó Berram.​



SE EVITARAN DERIVACIONES

A partir de la puesta en funcionamiento del tomógrafo en el Hospital, se evitarán los traslados a Santa Fe. En la actualidad, cuando hay personas que sufren traumatismos de cráneo, se realizan las tomografías en equipos privados y se envía la imagen a Santa Fe para que analicen el caso. Si se necesita de una intervención quirúrgica, en la actualidad, son trasladados al Cullen o al Iturraspe en la capital provincial. Pero, con el pleno funcionamiento de esta aparatología, también llegarán dos neurocirujanos que permitirán realizar las operaciones en nuestra ciudad.

"Cada vez es más necesario. Estadísticamente, se usa para los accidentes de tránsito, lo que hace que necesitemos de estos estudios específicos. Pero también para otras patologías como cánceres, estudios de tejidos blandos. Pero hoy por hoy, la primera causa son los accidentes que nos llevan a tener este equipo acá. No nos olvidemos que Rafaela es la tercera ciudad de la Provincia y era imperioso que contemos con este equipo", dijo y agregó: "cuando tomé la decisión de conducir junto con el Dr. Cáceres y con el Dr. Lanzotti el Hospital, lo primero que se solicitó es que tengamos este equipo cuanto antes. El pasado 7 hemos cumplido un año de gestión y si Dios quiere, en cuatro meses vamos a contar con este equipo. Hay que destacar la respuesta y la colaboración que hemos tenido el Ministerio de Salud".



LA HISTORIA DE LOS ANUNCIOS

El 18 de junio de 2014, el gobierno provincial anunció la adquisición de cuatro nuevos tomógrafos computados con destino a distintos servicios asistenciales. La decisión se llevó adelante a través de la Licitación Pública Nº 2/14, aprobada por el vicegobernador de la provincia, a cargo del Poder Ejecutivo, mediante Decreto Nº 1659/14, firmado además por los ministros de Salud, Mario Drisun y de economía, Angel Sciara.

La firma adjudicataria de la provisión de los aparatos es Griensu SA por la suma total de 1.177.412 dólares, consistiendo la misma en 4 Sistemas de Tomografía Helicoidal Computada Multicorte, de 16 cortes, marca Toshiba, fabricados en China, más 1 UPS de 3 KVA (3.150 dólares) para la consola del equipo y 1 UPS de 1 KVA (1.890 dólares), para la estación de trabajo, con un precio total por cada equipo de 294.353 dólares.

"Uno de estos cuatro aparatos llegará a nuestra ciudad", publicábamos en estas páginas en la edición del 19 de junio. Esto fue confirmado ayer a LA OPINION por el Coordinador del Nodo Rafaela, Omar Martínez. "Tal cual como lo anunciara al Dr. Miguel González (Secretario de Salud de la Provincia, en su visita del pasado 21 de mayo), a fin de año Rafaela contará con el equipo. No quiero arriesgarme a un mes, pero sí que llegará el Tomógrafo en el actual Hospital. Llega sí o sí este año", dijo el funcionario, quien no dijo saber si ya hay un espacio previsto en el predio para este equipamiento.

Pero en agosto surgieron las primeras complicaciones. El Dr. Silvio Bonafede, representante de los concejales en el Consejo de Administración del SAMCo, había informado a sus pares que se había recibido la visita de la empresa que iba a colocar el tomógrafo. Allí habían notado que para poder construir el búnker, debían trasladarse los consultorios pediátricos. Y para que ello ocurra, tenía que estar terminada la obra de la Nueva Guardia. Algo que, para aquel entonces, debía ya estar culminada. También notificó a lo largo de ese año complicaciones por parte de la EPE para poder suministrar la energía necesaria al sector.

El Intendente Luis Castellano, en su discurso de apertura del año legislativo, en marzo de 2015, hizo alusión al tomógrafo. Lo hizo tras las declaraciones del Gobernador Antonio Bonfatti, un mes antes, en la licitación para el nuevo Hospital. "La nueva guardia del hospital Jaime Ferré tiene un grado de avance del 86% y cuando la terminemos, construiremos en la vieja el espacio que albergará el tomógrafo que hemos comprado para la ciudad de Rafaela”, decía Bonfatti según la información oficial. Y el socialista lo ratificó luego en mayo, cuando se inauguró la nueva Guardia. "Tiene un ecógrafo y un equipo de rayos nuevos y ya tenemos adquirido, para cuando se traslade la vieja guardia a este lugar, el primer tomógrafo que va a tener la ciudad de Rafaela”, anunció.

"El tomógrafo ya está en Rafaela", dijo Mario Drisun, Ministro de Salud por aquel entonces, ese mismo día. "Ahora lo hay que hacer es el búnker, que tiene que tener condiciones específicas", agregó y señaló que: "las obras ya están licitadas, por unos 450 mil pesos". "Esperamos que comiencen ni bien funcione esta nueva guardia, y en tres o cuatro meses, tener al tomógrafo funcionando", agregó Drisun.