Atlético tiene que dar vuelta la página

Sin dudas que a los hinchas de Atlético de Rafaela todavía les dura la bronca por el triunfo que se les escapó en el último instante en Alberdi frente a Huracán. Si hubiera ganado, hoy sería otro el panorama, con un promedio algo más cercano a sus máximos competidores en la lucha por la permanencia: Temperley, Sarmiento, Arsenal y Quilmes. Pero fue 1 a 1 y el entrenador Juan Manuel Llop prefirió ser positivo y rescatar la actitud que tuvo su equipo. “Yo me aferro a la ilusión, jugando de esta manera, hay que seguir insistiendo”, señaló el DT.

“Estamos con bronca porque se nos fueron dos puntos importantes”, declaró Emiliano Romero en radio ADN. Para el mediocampista de la “Crema” la clave de no haberse podido quedar con la victoria estuvo en que “tendríamos que haber aguantado más la pelota. En este tipo de partidos debemos ser más bichos” y agregó: “Pecamos de inexperiencia”.

Más allá de no poder sumar los puntos que necesitan por la situación en la que se encuentra Atlético con los promedios, el equipo no baja los brazos y da señales de vida, de pelea. “Ahora tenemos que aferrarnos de dónde sea, hasta que no nos digan están descendidos vamos a seguir peleando”.

El plantel albiceleste retornó a los entrenamientos en la jornada de ayer y ya se prepara para visitar el próximo sábado (18 hs.) a Independiente. “Nosotros sabemos que tenemos que ir a ganar”, advirtió el uruguayo.

En principios, Gabriel Gudiño, que no pudo estar el último sábado ante el ‘Globo’ por una molestia en el tendón rotuliano de su pierna derecha, estaría en condiciones de reaparecer para visitar al ‘Rojo’. Y de esta manera Llop podrá contar nuevamente con el goleador del equipo.

Atlético volverá a trabajar en la jornada de hoy y el DT comenzará a probar el posible equipo que utilizará para enfrentar a Independiente.