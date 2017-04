La autopsia reveló que Micaela murió estrangulada Policiales 11/04/2017 Redacción AUN NO SE PUDO SABER SI FUE VIOLADA

Ampliar FOTO NA MICAELA GARCIA. La joven cuya muerte sacude al país.

PARANA, 11 (NA). - La autopsia realizada al cuerpo de Micaela García determinó que murió por estrangulamiento y que el fallecimiento se produjo el mismo día en que desapareció, aunque en principio no se pudo establecer si fue violada. La autopsia determinó que fue por "asfixia por compresión mecánica de cuello".

Si bien los forenses no lo descartaron, para conocer si la joven de 21 años fue violada por su agresor deben realizarse estudios de tejido a fin de determinar si hubo lesiones compatibles con un ataque sexual. Además, los forenses ubicaron la fecha de su muerte el 1 de abril, es decir, el mismo día en que la joven desapareció.

Mientras tanto, el fiscal que investiga el caso, Ignacio Telenta, imputó tanto al padrastro como al patrón del principal sospechoso del crimen, Sebastián Wagner, en el lavadero de autos, como presuntos colaboradores para concretar el crimen.

La autopsia sobre el cuerpo de la joven de 21 años se realizó en la Morgue Judicial de la ciudad de Oro Verde en Entre Ríos.

El fiscal imputó a la pareja de la madre de Wagner, Fabián Ehcosor, por el delito de "encubrimiento", mientras que en el caso del patrón del presunto asesino, Néstor Pavón, se lo sindica como presunto "coautor".

El principal detenido había salido de prisión nueve meses antes tras cumplir sólo una parte de su condena a doce años por dos violaciones, beneficiado con la prisión preventiva por el juez de ejecución de penas de Gualeguaychú Carlos Rossi.

Rossi, para tomar la resolución, desoyó sugerencias en contrario dictadas por peritos psiquiátricos del servicio penitenciario provincial, y actualmente es objeto de críticas y pedidos de jury de enjuiciamiento por parte de una importante cantidad de actores políticos y sociales.





LICENCIA POR

DEPRESION

En la víspera el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, solicitó una licencia médica porque dice sufrir un cuadro de depresión, mientras avanza el pedido de juicio político en su contra.

El magistrado presentó un certificado médico y estaría de licencia durante unos 20 días, al tiempo que el senador del departamento de Gualeguaychú Nicolás Mattiauda pidió ya su juicio político con fines de destitución.

Ahora, el pedido será evaluado por el jurado de enjuiciamiento de Entre Ríos, que determinará si el magistrado cometió mal desempeño en sus funciones.



PROCURADOR

El procurador general de Entre Ríos, Jorge García, señaló ayer que Sebastián Wagner, el principal sospechoso por el secuestro y posterior crimen de Micaela García en Gualeguay, "no admitió" haber matado a la joven. La condena de Wagner llegó además "en un juicio abreviado".



ZAFFARONI

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, también opinó sobre el caso y sostuvo ayer que "no todos los que cometen violaciones reinciden" y consideró además que "no todos los violadores son psicópatas sexuales".

Abundó que si bien "hay algunos que tienen una psicopatía sexual", a su criterio son sólo "algunos, no todos; no se puede generalizar", dijo.

Zaffaroni es blanco de críticas a raíz del caso Micaela por su conocida postura "garantista".