Macri recorrió las zonas inundadas en Tucumán Nacionales 11/04/2017 Redacción "No sólo hay problemas en Tucumán sino en la mitad de la Argentina", admitió el ministro del Interior Frigerio al referirse a las inundaciones.

Ampliar FOTO NA VISITA. Macri junto a un grupo de familias de La Florida.

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 11 (NA). - El presidente Mauricio Macri recorrió ayer las zonas inundadas del sur de Tucumán junto a su esposa, Juliana Awada, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien habló de "desidia" y "falta de control del Estado" provincial como causantes del desastre. El Presidente llegó pasadas las 10:00 a la capital tucumana, donde fue recibido por el gobernador Juan Manzur y de inmediato sobrevoló las zonas afectadas, mientras que luego se reunió con un grupo de familias en el Centro de Operaciones de Emergencia para la provincia, que se estableció en una escuela rural de la localidad de Monteagudo.

En declaraciones a la prensa, Frigerio afirmó que "no sólo acá hay problemas (de inundaciones) sino también en la mitad de la Argentina", y aclaró que "el calentamiento global hace que esto sea más recurrente y dramático". Sin embargo, consideró que "todo esto es una suma de la desidia y la falta de control del Estado", y aseguró que por eso "hay que cambiar" como lo "está proponiendo el Presidente y aquí también hay que hacerlo".

"(En la charla entre Macri y los vecinos) Surgió claramente la necesidad de encarar los trabajos para que estas cosas no sucedan en el futuro. Eso es lo que ha planteado el Presidente y ya tenemos a lo ancho del país obras que están en plena construcción para prevenir inundaciones", agregó el ministro, en declaraciones que parecieron dirigidas tanto al anterior gobernante local, el peronista José Alperovich, como a su sucesor, Manzur, quien formó parte de la recorrida.

Acompañado también por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el director del Plan Belgrano, José Cano, Macri habló con una delegación de vecinos de Lamadrid, donde la mayoría de los habitantes se autoevacuó a lugares habilitados en la zona y de las localidades de Taco Ralo y Simoca.

"Los vecinos nos dijeron que no se había hecho el mantenimiento de los canales, que estaban sucios. Cada uno debe hacerse cargo de su responsabilidad. Se sabía que iban a venir", sostuvo Frigerio y, en ese marco, volvió a cuestionar la "herencia" recibida. "La etapa de la reconstrucción es difícil y lleva su tiempo, que va desde las redes de servicios públicos como luz y agua hasta las casas, el pavimento y las escuelas. Hay que esperar que se retire el agua y ahí se podrá hacer un diagnóstico. No tenemos un presupuesto, sólo una previsión", agregó.

El jefe de Estado observó in situ los problemas que están atravesando los vecinos del lugar acompañado también por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, entre otros funcionarios y legisladores.

Oficialmente se informó que el Presidente viajó con "el propósito de interiorizarse sobre la situación y las necesidades de los afectados, especialmente en la localidad de Lamadrid, donde más del 80 por ciento de sus habitantes fue evacuado debido a las intensas lluvias".

Macri además fue recibido en Tucumán por el obispo de Concepción, monseñor José María Rossi y el comandante de la Brigada de Infantería del Ejército, general Guillermo Tabernero.

Las localidades asistidas por el Centro de Operaciones de Emergencia son La Madrid, Los Sauces, Las Animas, Sol de Mayo, El Rodeo, Barrancas, Las Lomitas, Monteagudo, Arroyo Athaona, Ingas, Pueblo Los Peres, Pueblo Melcho, Palominos, Niogasta, Sus de la Sarte, Trejos, Sud de Trejos, La Planta, Chicligasta, Los Mendoza, La Florida, Vizcacha, El Rodeo y Las Talitas.



VIDAL EN JUNIN

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, visitó ayer la localidad de Junín, donde dialogó con vecinos damnificados por las inundaciones, en medio del operativo de asistencia que lleva adelante su gestión en los municipios afectados por esta emergencia.

En tanto, el vicegobernador Daniel Salvador, junto a los ministros de Agroindustria nacional, Ricardo Buryaile, y el bonaerense, Leonardo Sarquis, recorrieron General Villegas y otras zonas afectadas por las lluvias.