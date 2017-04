Récord de público y un fuerte impacto económico en Termas

(De nuestros enviados a Termas de Río Hondo). - Una multitud acompañó la cuarta visita al Circuito Internacional de Termas de Río Hondo del Campeonato Mundial de Motociclismo.

El marco fue impresionante a lo largo de todo el fin de semana y se estableció un nuevo récord de público en las tres jornadas de actividades, de acuerdo con la información que suministró oficialmente Dorna Sports.

El viernes ingresaron al escenario santiagueño 46.799 personas, el sábado el número ascendió a 59.376, en tanto que el domingo los asistentes fueron 61.223, para alcanzar un total de 167.398 espectadores en el Gran Premio Motul de la República Argentina.

Esas cifras superaron ampliamente las que se habían registrado en las tres ediciones anteriores de esta fecha mundialista, que nuestro país recuperó en 2014, tras estar ausente del calendario desde 1999, cuando se había presentado en el autódromo de Buenos Aires.

Las entradas de mayor valor fueron las primeras en agotarse, reiterándose en ese aspecto lo ocurrido en las pasadas temporadas. El esfuerzo económico que realizan los fanáticos se ve reflejado claramente en un dato que no es menor. Los moteros, que se lanzan a las rutas de nuestro país desde sus provincias o desde el exterior, no dudan en transitar centenares de kilómetros para llegar a la tierra prometida.

La distancia que separa a esta ciudad de Termas nos permitió observar de manera constante a una infinidad de motocicletas que avanzaban hacia el norte. En su inmensa mayoría de alta cilindrada y de marcas extranjeras tradicionales. Las patentes delataban la procedencia. Obviamente, los argentinos encabezaban las estadísticas, pero también marcaban una fuerte presencia los moteros de Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil, atraídos por la única competencia que MotoGP disputa en Sudamérica.

La ciudad se transforma, particularmente durante las noches, cuando el tronar de las motos le ponen un sonido y un colorido fantástico al centro de Termas de Río Hondo, que viste sus mejores galas para recibir a su fiesta anual de mayor convocatoria.



FUERTE IMPACTO

"El MotoGP generó un impacto económico que estuvo en el orden de los 660 millones de pesos en la región, que incluye a las ciudades de Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán y en mayor proporción Termas", señaló Alejandro Lastra, secretario de Turismo de la Nación.

El funcionario y la gobernadora santiagueña, Claudia Abdala de Zamora, recorrieron la grilla de largada de MotoGP antes de ponerse en marcha la competencia estelar del domingo, que consagró al español Maverick Viñales.

También participaron de la jornada de cierre el gobernador sanjuanino Sergio Uñac y Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sport.

Lastra destacó que "el caudal de turistas crece año tras año por el interés que despierta el Gran Premio Motul de la República Argentina, tanto que en esta oportunidad se registró un aumento del 30 por ciento, respecto de 2016".

"No hubo disponibilidad en los alojamientos en ninguna de las tres ciudades mencionadas y para atender semejante demanda, como así también los locales que ofrecen servicios gastronómicos se crearon 1.700 nuevos puestos de trabajo; a eso deben sumarse los 20 vuelos diarios que en este fin de semana especial arribaron a Termas de Río Hondo y los 30 programados para las últimas horas del domingo y las primeras del lunes", agregó el secretario de Turismo.

Finalmente consignó que "Termas de Río Hondo rompió la estacionalidad, ya que recibió miles de turistas nacionales que gastaron, en promedio y por cuatro o cinco días de permanencia, unos 8.500 pesos, entre traslado, alojamiento, entradas y alimentación, sin contar otras inversiones en diferentes comercios de la región. La cifra, en el caso de los turistas internacionales, trepó hasta los 18.500 pesos".