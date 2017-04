A mal tiempo buena cara

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Los Amigos del Rural Bike han difundido la información relativa a la tercera fecha del campeonato santafesino de rural bike que tuvo por escenario a nuestra ciudad. Pese a la situación climática poco propicia los dueños de casa se mostraron gratificados por la realización, la que respetando las reglas del campeonato no fue suspendida pese a la lluvia.

Se destacó que con una muy buena asistencia de 163 corredores, se largó en el horario previsto, a las 11 hs. en punto.

El predio del Midget Club de Sunchales, se llenó de corredores desde temprano, y fueron haciendo la fila para la inscripción. El predio fue muy elogiado, ya que cuenta con todas las comodidades para un evento de estas características.

El circuito principal, no pudo ser estrenado en esta oportunidad, ya que por las cuestiones climáticas y de seguridad, se tuvo que usar un circuito “recortado” al diagramado originalmente. Los caminos del circuito, si bien, contenían mucho de ripio, tenía algunos sectores de barro muy espeso, lo que hizo que algunos tengan que batallar con el barro que se metía en los frenos y los cambios, haciendo muy difícil su utilización. Para el bien de todos, no hubo ningún accidentado, todos circularon con la velocidad máxima que les permitía el terreno y sus bicicletas.

La categoría biker kids, no se pudo correr, ya que se priorizó la seguridad de los niños, y la

organización optó por cancelarla. Seguramente no faltará oportunidad más adelante en el tiempo para volver a realizarla. Durante la premiación, se entregaron medallas a todos los participantes, y trofeos para la general femenina y masculina. En la general femenina, la ganadora fue: Valeria Huanco de Damas Máster A, seguida muy de cerca, en segundo lugar por: Gisella Cattaneo de Damas Elite, y la tercera posición fue para: Luisina Simondi de Damas Elite.

En la general masculina, el mejor tiempo fue para: Germán Fernández de Máster A2, seguido en segunda posición por: Jorge Bordesse de Máster A2, y en tercera posición: Ricardo Mossano de Máster A1.

Se sortearon diversos premios, y como premio principal, se sorteó una bici playera.

También en la entrega de premios se hicieron presentes autoridades municipales, las cuales fueron las encargadas de entregar un documento municipal, el cual daba cuenta que la fecha del campeonato santafesino, fue declarada de interés municipal. Una merecida distinción, la cual fue recibida con mucha alegría.





LOS SUNCHALENSES

Nuestra ciudad estuvo representada por los siguientes pedalistas:

Elite:

3 Barberis Fernando 01:10:42 27,16 Km/h

13 Rotanio Eduardo 01:23:52 22,89 Km/h

23 Sarco Sergio 01:39:43 19,25 Km/h

Master A1

5 Sartini Guillermo 01:17:31 24,77 Km/h

11 Sarco Julio 01:34:56 20,22 Km/h

13 Panchuck Lucas 01:40:16 19,15 Km/h

16 Novembrini Hernán N/C 21,69 Km/h



Master A2

3 Bertero Daniel 01:10:11 27,36 Km/h

6 Maritano Marcelo 01:14:39 25,72 Km/h

10 Margaria Marcos 01:16:41 25,04 Km/h

12 Rocchia Pablo 01:18:20 24,51 Km/h

18 Rostagno Bernardo 01:26:19 22,24 Km/h

21 Schaberger Luciano 01:39:50 19,23 Km/h

24 Moretto Pablo N/C 16,58 Km/h



Master B1

7 Taborda Gustavo 01:15:55 25,29 Km/h

15 Gonzalez Silvio 01:32:44 20,70 Km/h

21 Zbrun Germán N/C 0,00 Km/h



Master B2

10 Contreras Silvio 01:19:30 24,15 Km/h

12 Romero José Luis 01:20:03 23,99 Km/h

21 Ithurriague José 02:07:41 26,69 Km/h



Promocionales

6 Dodero Santiago 00:22:45 21,10 Km/h