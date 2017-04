Nueva edición del Club de lectura Información General 11/04/2017 Redacción La dinámica consiste en que cada persona lleva un fragmento corto para leer al resto del grupo.

Ampliar RENUEVA. Este año el Club se reúne en el marco de los 80 años de la Biblioteca Popular Estrada.

Hoy, a las 20:30, comienza una nueva edición del Club de Lectura “Rafaelandia” que se realiza semanalmente en la Biblioteca Estrada.

Desde hace tres años, un grupo de personas interesadas en la lectura, se reúnen semanalmente para compartir libros, fragmentos, notas, en un ambiente de distensión y disfrute.

El objetivo principal es disfrutar de la literatura, no se trata de hacer críticas literarias ni revisiones teóricas, es un espacio fundamentalmente para compartir. La dinámica consiste en que cada persona lleva un fragmento corto para leer al resto del grupo, puede ser de un libro que esté leyendo, algo que leyó hace tiempo, un artículo de un diario, etc. Cada miembro comparte su lectura, y las mismas se registran en un grupo en Facebook, formando así un listado de títulos y autores. Si alguien no desea leer, no hay problema, puede sumarse simplemente a escuchar.

Este año el club se reúne en el marco de los 80 años de la Biblioteca Popular Estrada, una institución clave en nuestra ciudad en el ofrecimiento de libros y cultura.

El que quiera asistir mañana la cita es en calle Hipólito Yrigoyen 159, a las 20:30 hs. Actividad libre y gratuita y que durará todo el año.