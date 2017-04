El presunto femicida declaró ante el fiscal Policiales 11/04/2017 Redacción EL TREBOL: LA COARTADA QUE EL FISCAL NO CREYO

Ampliar FOTO EL TREBOL DIGITAL CORTADA ALMAFUERTE. En esta casa ocurrieron los trágicos hechos.

En relación al caso de femicidio que conmocionó a la localidad de El Trébol, del vecino departamento San Martín y que alcanzó repercusión nacional, se supo en la víspera a través del portal El Trébol Digital, que la expareja de la víctima y principal sospechoso del homicidio con violencia de género, Juan Vega de 48 años, fue trasladado a San Jorge en la mañana del domingo y luego quedó detenido en la Alcaidía de Sastre, sede de la UR XVIII, a disposición de la Fiscalía.

Se recuerda que Vega está detenido como principal sospechoso de la muerte de su expareja, Silvia Castaniera, de 47 años, y que se lo acusa de haberla matado a golpes en la cabeza con un caño de gas.



COARTADA

INVEROSIMIL

El mismo domingo por la mañana, Vega declaró ante el fiscal Carlos Zoppegni en San Jorge.

Según publica el mencionado portal trebolense, en la declaración Vega alegó su inocencia, pero el Fiscal nunca creyó la coartada esgrimida.

Vega habría dicho que su mujer lo invitó a ver una pelea de box que esa noche pasaban por televisión (N.del R.: Vega además de ser exboxeador, fuentes de El Trébol lo mencionaban como actual instructor de boxeo); y que él habría aceptado.

A continuación dijo que, “todo se desarrollaba con normalidad y en un momento determinado salieron a fumar un cigarrillo”. Según la declaración del principal sospechoso, este dijo que en ese momento discutieron y que “la mujer intentó atacar al hombre con un caño de gas”. Siempre según su relato, Vega dijo que él le quitó el caño de las manos y “golpeó a la mujer para defenderse” ocasionándole la muerte.

La inverosímil versión parece que no convenció a nadie. El fiscal Zoppegni no habría creído este relato, principalmente porque la mujer presentaba numerosas heridas ocasionadas por el objeto contundente en la cabeza, hechas con alevosía, por lo que se esperan nuevas diligencias investigativas de la Fiscalía Regional 1 en este caso.

En Santa Fe la autopsia se desarrolló en la tarde del domingo y los resultados preliminares no habrían ayudado al acusado.



EL HECHO

Alrededor de la 1:30 de este domingo 9 de abril, Juan Vega de 48 años, llegó a la Comisaría de El Trébol, y dijo que su señora “estaba descompuesta en el patio de la casa”.

Cuando la policía llegó a la casa encontró a Silvia Castaniera, de 47 años sin vida, y un caño de gas en el suelo como elemento comprometedor para Vega, ya que la víctima presentaba heridas contundentes en la cabeza.

La pareja estaba separada pero aún convivía, además de que juntos llevaban adelante el comedor solidario “Construyendo Futuro” para niños de escasos recursos.

Ambos eran padres de una hija, Romina, de 11 años, quien temporalmente vive con una tía hasta que se aclare la situación familiar.