Se suma el hijo del bajista de Metallica

NUEVA YORK, 11 (AFP-NA) - Lleva el bajo en los genes: el hijo del bajista de Metallica, de 12 años, acompañará al grupo Korn en su gira latinoamericana, durante la cual reemplazará al músico titular.

Tye Trujillo, que ha seguido los pasos de su padre Robert Trujillo, actuará en sustitución de Reginald "Fieldy" Arvizu. Korn comenzará su gira latinoamericana el 17 de abril en Bogotá, y luego tendrá tres presentaciones en Brasil y una en Buenos Aires, una en Santiago y una en Lima. El bajista titular no puede participar en los próximos conciertos debido a "circunstancias imprevistas", pero volverá para los conciertos en Estados Unidos el próximo mes.

"Estamos decepcionados de que Fieldy no pueda estar con nosotros en estos conciertos, pero contentos de dar la bienvenida a un joven músico como Tye", dijo el grupo en un mensaje en su página de Facebook este fin de semana.

A pesar de su corta edad, Tye Trujillo es particularmente hábil y ya conoce bien los escenarios. Con el pelo largo como su padre, toca desde los 8 años con The Helmets, una banda californiana de metal para niños.

Su padre tocó junto al grupo de chicos como invitado especial en el festival BottleRock el año pasado, cerca de San Francisco.

Korn es una de las principales bandas de metal alternativo en la década de 1990 y es conocida por incorporar a su música elementos de hip hop. Robert Trujillo se incorporó a la emblemática banda de metal Metallica en 2003, después de tocar con el grupo de trash metal Suicidal Tendencies.