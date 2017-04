Oposición cruzó al Gobierno por la represión a docentes Nacionales 11/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO NA PLANTEO. Diputados opositores pidieron una sesión especial para tratar la agresión a maestros.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Dirigentes de distintos espacios de la oposición salieron ayer al cruce del gobierno de Mauricio Macri por la represión a los docentes que este domingo intentaron instalar una "escuela itinerante" frente al Congreso Nacional. La expresidenta Cristina Kirchner publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de Macri en una carpa instalada frente al Parlamento en 2013, en contra de la reforma judicial que el Frente para la Victoria impulsaba en ese momento.

"Macri, (Patricia) Bullrich, (Eduardo) Amadeo, (Laura) Alonso, en la Carpa frente al Congreso que armaron en 2013 contra el proyecto de reforma judicial. #carpablanca", resaltó la exmandataria. El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, a su vez, expresó su "repudio total a la represión de los docentes" y su "solidaridad en su lucha de salario digno y lograr las paritarias que les corresponden por ley".

En tanto, el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, enfatizó en Twitter: "Represión a docentes, mira la violencia de la docente al expresarse. Macri sos horrible. Mira lo que el tarado del Presidente mandó a hacer a los docentes". El exministro de Economía, Axel Kicillof, calificó de "salvaje" la represión contra los gremios docentes y evaluó que esa acción dejó en claro el "doble discurso" del Presidente, que habla de fomentar el diálogo pero "no escucha".

En otra línea, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, consideró a las frustradas negociaciones entre el Gobierno y los gremios docentes como una disputa entre "facciones políticas que buscan mostrar quien es más poderoso" y propuso "bajar la violencia y buscar el diálogo verdadero".

En tanto, el GEN, que lidera Margarita Stolbizer, manifestó su "más enérgico repudio" a la actuación de los efectivos y advirtió que "la represión debe ser el último recurso frente a la comisión de delitos, no una herramienta para defender la imagen del gobierno ocultando de los espacios públicos las evidencias de los problemas que quienes nos gobiernan no pueden, no saben o no quieren resolver".



EN DIPUTADOS

Diputados del Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda y monobloques repudiaron ayer la "represión policial" contra docentes que intentaban montar una "carpa itinerante" frente al Congreso, mientras exigieron convocar a una sesión especial para tratar proyectos vinculados con el conflicto.

En tanto, el Frente Renovador, el bloque Justicialista, el interbloque Progresistas (Partido Socialista, Libres del Sur y GEN) y el Peronismo para la Victoria se expresaron en sentido similar pero por separado, para evitar compartir la conferencia de prensa con el kirchnerismo.

De todos modos, el jefe del bloque FpV-PJ, Héctor Recalde, dio el visto bueno a la propuesta del massismo de dar tratamiento a un proyecto para la conformación de una mesa de diálogo entre representantes del Gobierno, de los gremios docentes y de legisladores nacionales a fin de buscar una vía de salida al atolladero en el que se encuentra el conflicto.