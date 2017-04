Inferiores: Capítulo II

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su segunda fecha. En total se marcaron 60 goles, mientras que en las dos categorías de Infantiles que acumulan puntos (2005 y 2006) se anotaron 24. Sportivo Ben Hur fue el que tuvo ‘ventana’.

Todo lo sucedido en cada encuentro, los goleadores y lo que se viene para cada club:



Quinta División: Sportivo Norte 1 (Sergio Balbin) – Atlético de Rafaela 4 (Ignacio Re, Jair Triverio, Braian Nellen y Leonel Mansilla), Unión 0 – 9 de Julio 0, Peñarol 1 (Marcos Quiroga) – Brown 3 (Joaquín Jaime x 2 y Lautaro Díaz), Argentino Quilmes 1 (Leonel Peralta) – Dep. Libertad 2 (Fabricio Mandile y Juan Pablo Basualdo), Ferrocarril del Estado 1 (Ignacio Ríos) – Independiente San Cristóbal 2 (Nahuel Dobanton e Iván Duarte).



Sexta División: Unión 3 (Diego Gutiérrez x 2 y Lucio Carlachiani) – 9 de Julio 1 (Lucas Martini), Peñarol 1 (Antonio Cignetti) – Brown 1 (Gastón Coronel), Argentino Quilmes 0 – Dep. Libertad 3 (Lautaro Maidana, Alexis De Los Santos y Alejandro Sosa), Ferrocarril del Estado 2 (Marcos Bellotti y Lucas Ruiz) – Independiente San Cristóbal 0. A Atlético de Rafaela le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Séptima División: Sportivo Norte 0 – Atlético de Rafaela 3 (Miqueas Yeran x 3), Unión 1 (Franco Ulman) – 9 de Julio 0, Peñarol 1 (Mauricio Vanasten) – Brown 2 (Julian Tomatis x 2), Argentino Quilmes 0 – Dep. Libertad 4 (Gastón Cejas x 3 y Cristian Triverio), Ferrocarril del Estado 0 – Independiente San Cristóbal 0.



Octava División: Sportivo Norte 1 (Owen Escobar) – Atlético de Rafaela 2 (Agustín Bianciotto x 2), Unión 0 – 9 de Julio 2 (Esteban Guzmán x 2), Argentino Quilmes 1 (Nicolás Morello) – Dep. Libertad 0, Ferrocarril del Estado 0 – Independiente San Cristóbal 0. A Peñarol le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.



Novena División: Sportivo Norte 0 – Atlético de Rafaela 2 (Claudio Ríos y Kevin Jappert), Unión 0 – 9 de Julio 2 (Martín Ulman y Gustavo Bach), Peñarol 1 (Lautaro Rodríguez) – Brown 1 (Nahuel Sandrone), Argentino Quilmes 2 (Brian Galindez y Fabián Berton) – Dep. Libertad 3 (Ulises Reynoso, Tiago Avenatti y Axel Grabenvarter), Ferrocarril del Estado 5 (Alejo Balbín x 2, Francisco Junco, Lucas Moralez y Patricio Minetti) – Independiente San Cristóbal 0.



Novena Especial: Unión 0 – 9 de Julio 1 (Santiago Barragán).



INFANTILES



Categoría 2005: Atlético de Rafaela 7 (Marcelo Nicolás Varela x 2, Ignacio Minighini x 2, Brian Almaraz x 2 y Manuel Gómez) – Sportivo Norte 0, 9 de Julio 0 – Unión 0, Brown 0 – Peñarol 0, Dep. Libertad 2 (Abraham Veliz x 2) – Arg. Quilmes 2 (Alejandro Fumilla y Facundo Góngora), Independiente San Cristóbal 0 – Ferrocarril del Estado 3 (Rodrigo Pomba x 2 y Alexis Acosta).



Categoría 2006: Atlético de Rafaela 6 (Pedro Briggiler x 2, Ramiro Nazzi, Tomás Pérez, Gino Maidana y Brian Parra) – Sportivo Norte 0, 9 de Julio 0 – Unión 2 (Julián Villarruel x 2), Brown 0 – Peñarol 0, Independiente San Cristóbal 0 – Ferrocarril del Estado 2 (Luciano Córdoba y Maximiliano Chazarreta). Al Dep. Libertad le dieron los puntos ya que Arg. Quilmes no presentó la divisional.



Próxima fecha (3°): Independiente San Cristóbal vs Argentino Quilmes, Deportivo Libertad vs Peñarol, Brown de San Vicente vs Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela vs Sp. Ben Hur, 9 de Julio vs Sportivo Norte. Libre: Ferrocarril del Estado.



Nota: en los juegos de Infantiles se invierten las localías.