Voces de los protagonistas Deportes 11/04/2017

"Fue muy difícil al comienzo. Quería llegar a Marc (Marquez) porque iba muy rápido. Después, traté de ir a mi ritmo. Estoy muy contento, no solo por mi victoria sino también por el resultado de todo el equipo. Estoy muy motivado y me siento cada vez más fuerte. Pude disfrutar mucho la carrera y mi felicidad es plena" (Maverick Viñales).

"Fue una gran carrera. Mejoramos mucho con el set up de la moto. Desde el primer año que vinimos acá que tengo gran cantidad de fanáticos y creo que desde que utilicé la camiseta de Maradona tengo aún más. Es siempre un placer venir a la Argentina" (Valentino Rossi).

"Hicimos un gran trabajo para terminar en el podio tras el desastre que fue Qatar para mí y para el equipo. Empezar la temporada con un podio en las dos primeras carreras es bueno. Me gusta Argentina, el circuito es muy bueno, es difícil manejar con las ondulaciones durante la carrera. Estoy agradecido al equipo" (Cal Crutchlow).