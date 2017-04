La lluvia le puso una mayor emoción al TN Deportes 11/04/2017 Redacción Leer mas ...

MATIAS MENVIELLE. Heredó el triunfo en Clase 2. MARIANO WERNER. Celebrando sobre el Peugeot.

Si hay una categoría que puede garantizar anticipadamente una correcta inversión para quien adquiere una entrada, es la más federal de todas las que desarrollan sus actividades en los escenarios de nuestro país.

La referencia está destinada al Turismo Nacional, que el domingo anterior, por si hiciese falta, demostró una vez más que es la que ofrece los mejores espectáculos.

Si a todo lo que está en condiciones de generar se le agrega una condición de pista de dificultad extrema como consecuencia de la lluvia, todo se potencia.

Estas definiciones sirven como introducción a lo observado el pasado domingo en el autódromo "Rosamonte" de Posadas, el lugar elegido para llevar adelante la tercera fecha de la actual temporada.

Los candidatos lógicos, en las dos divisionales, no pudieron cantar victoria, aunque en el caso de la Clase 2, uno de los favoritos, Jorge Vitar (Clio), luego de recibir antes que el resto la bandera cuadriculada, fue excluido.

Matías Menvielle (Corsa) heredó el triunfo, primero que consigue en el TN, escoltado por quien recuperó el liderazgo en el certamen, Alejandro Bucci (Kinetic) y Maximiliano Fontana (Clio).

Más electrizante fue la competencia definitoria de la Clase 3, que terminó ganando, tras partir desde el sector de boxes, Mariano Werner (Linea), seguido por Luciano Ventricelli (Vento) y Ernesto Bessone (Lancer).

El paranaense concretó una recuperación impresionante para saltar a la punta y festejar sobre el techo de su auto. Luego de semejante tarea, no dudó en realizar un último esfuerzo para celebrar una de sus victorias más relevantes en el deporte motor.

Las ilusiones de Jonatan Castellano (Cruze) y Emanuel Moriatis (Focus) se hicieron trizas desde que la lluvia se hizo más intensa en una carrera dramática en los últimos giros, como para mantener bien arriba la atención de los espectadores.

Una vez más, el TN, le ganó a la adversidad climática. Como tantas otras, con la excepción, cercana en el tiempo, de La Plata, cuando la lluvia anegó varios sectores del autódromo "Roberto Mouras" y obligó a cancelar la final de la Clase 3.

Para responder a su próximo compromiso, el Turismo Nacional se trasladará, el último fin de semana de abril nada menos que al Circuito Internacional de Termas de Río, en la primera visita, de las dos que realizará este año a la provincia de Santiago del Estero.



LAS POSICIONES

Luego de tres fechas, así están ordenadas las principales ubicaciones del campeonato de Turismo Nacional:

Clase 2: Alejandro Bucci (Fiesta Kinetic) 94 puntos; Pablo Ortega (Palio) 92; Tomás Bergallo (Clio) 63; Juan Pablo Koch (Clio) 50; Juan Ortega (Clio) 49; Ever Franetovich (Corsa) 41 y Joel Gassmann (Fiesta Kinetic); Maximiliano Fontana (Clio) y Yamil Apud (Classic) 40 y Matías Menvielle (Corsa) 38.

Clase 3: Jonatan Castellano (Cruze) 94 puntos; Mariano Werner (Linea) 84; Luciano Ventricelli (Vento) 82; Emanuel Moriatis (Focus) 75; Leonel Larrauri (Civic) 48; Carlos Okulovich (Focus) 43; Hanna Abdallah (Focus) 34; Jerónimo Teti (Cruze), Leonel Pernía (Linea) y Agustín Herrera (Cruze) 32.