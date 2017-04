Ford crea una cuna para bebés Automotores 11/04/2017 Redacción Leer mas ...

Para muchos padres, hay sólo una solución certera a la hora de hacer dormir a sus bebés al final del día: una conducción nocturna que calma y eventualmente ayuda al pequeño a descansar.

Pero eso igualmente no garantiza una noche tranquila para mamá y/o papá. En el primer año de vida de un recién nacido, los padres duermen 5 horas, con suerte, perdiendo el equivalente a 44 días de sueño anualmente.

Pero la solución puede estar pronto al alcance de sus manos.

Ford ha desarrollado una cuna que puede simular el movimiento, el sonido del motor e incluso la iluminación de la ciudad en horas nocturnas, todo desde la comodidad del hogar.

Max Motor Dreams cobra vida con una aplicación para smartphones. Esta innovadora aplicación permite grabar y luego reproducir desde el teléfono el movimiento reconfortante, la iluminación y los sonidos de un viaje en particular.

“Después de muchos años de conversar con madres y padres, nosotros sabemos que los padres de recién nacidos a menudo están desesperados por una noche de sueño sin interrupciones. Salir a conducir puede funcionar para lograr dormir a los bebés, pero los padres deben mantenerse despiertos y alertas al volante” expresó Alejandro López Bravo, diseñador de Max Motor Dreams del estudio creativo español Espada y Santa Cruz, quien produjo el galardonado

diseño.

“Max Motor Dreams podría hacer que la vida cotidiana de muchas personas sea un poco mejor”. Por el momento, el Max Motor Dreams es un prototipo. Pero la compañía está considerando producirla a gran escala. Por el momento no tiene fecha de salida al mercado, ni precio.