Nisman: "periodistas irresponsables"

"Desde el primer momento se dijo que yo había entrado al baño, también periodistas irresponsables me confundieron con un perito que se iba con una valija y dijeron que me había llevado pruebas. Pero ha quedado demostrado que no hemos ingresado al baño", afirmó Sergio Berni, que fue denunciado porque su presencia en el lugar fue considerada "irregular".



IRRESPONSABILIDAD



"El médico (de nacionalidad extranjera, y presuntamente no habilitado para ejercer en nuestro país) que fue a asistir a Nisman por el llamado de la madre cometió la irresponsabilidad de no haber dejado el certificado médico", sentenció el exsecretario de Seguridad de la Nación.



Por otra parte, afirmó que él fue el último en enterarse de la muerte de Alberto Nisman. Y sobre el tema dijo "primero fue la Prefectura. Yo estaba ese domingo en medio del campo en Zárate, en un operativo contra narcos, por eso tenía custodia. Ellos son testigos. Yo fui el último en llegar".



En la entrevista televisiva, Berni memoró diálogos que mantuvo esa noche con la madre de Nisman, Sara Garfunkel.



* "Señora, ¿usted no cree que su hijo puede estar necesitando ayuda?'. Ella categórica y rotundamente dijo que no".



* "Mi hijo se cayó de la bañera, se golpeó y no sé por qué el médico que vino dijo que hay un arma, porque yo no la vi". Y Berni agregó "nunca me dijo que se suicidó".



¿ENSUCIO LA ESCENA?



Sergio Berni dijo que "tiene en claro que algunos creen que ensució la escena", que "quedó demostrado que no fue así" y que "justicia se va a dar cuando el juez federal que lleve la causa hable a través de su sentencia".