Por inundaciones dudan llegar a cosecha récord Nacionales 10/04/2017 Redacción Mientras siguen cayendo los precios de los granos, el ministro Buryaile admitió preocupación por alcanzar los 130 millones de toneladas.

Ampliar INUNDACIONES. Enorme perjuicio en varias provincias. FOTO ARCHIVO

La lluvia y la caída del precio de los granos está inquietando al sector agropecuario y al gobierno nacional, también. Entre los primeros y últimos días de marzo, la soja perdió el 9% de su valor de exportación (u$s 30 por tonelada), mientras el maíz resignó el 3% (u$s 5 la tonelada), detalló un informe de la Fundación Mediterránea. El estudio, además, agrega que "a esto se suma la apreciación del 4% al 5% del tipo de cambio real al primer trimestre".

"Estos dos factores están poniendo presión sobre los márgenes agrícolas del ciclo productivo 2016-2017", afirmaron al señalar que "una cuestión importante que surge es que, de no haber cambios en las variables exógenas (precios internacionales, tipo de cambio, impuestos), que mejoren los ingresos esperados para 2018, en el próximo ciclo los productores deberán trabajar mucho sobre la baja de costos a los efectos de recuperar atractivo en el negocio".

Por su parte, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, reconoció que existe "preocupación" en el gobierno por las inundaciones que perjudican la recolección de soja y maíz, y pidió "rezar" por que no se alejen las posibilidades de alcanzar una "cosecha récord".

"Lo único que podemos hacer es rezar", dijo al poner por primera vez en duda la obtención de una cosecha récord 2016-2017, dado que hay una decena de provincias inundadas. En febrero Buryaile había estimado que la cosecha 2016-2017 sería de 130 millones de toneladas, en un cálculo que incluyó todos los granos cosechados en el año.

El presidente de Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe, salió a pedirle al gobierno nacional "que asista urgentemente a los pequeños productores damnificados por el agua y el granizo".

En los últimos días ocurrieron fenómenos climáticos intensos en las provincias de Tucumán, La Pampa, Mendoza y Salta, cuyos efectos empeoraron en muchos casos las difíciles situaciones que ya atravesaban los pequeños y medianos productores agropecuarios. "Como todos los argentinos, estamos muy conmovidos por la manera en la que el agua y el granizo afectaron en estos días a tantos compatriotas. Desde la entidad hemos recibido los pedidos y analizado las distintas realidades de los pequeños agricultores y estamos gestionando ante el Gobierno Nacional y cada uno de los Ejecutivos provinciales para que se les brinde la asistencia prevista por la ley cuanto antes", señaló.

Según los últimos datos de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario, teniendo en cuenta los distintos epicentros de lluvias, en este principio de abril de 2017 los volúmenes de agua son mayores a las del año pasado y las áreas afectadas más extensas.

"Otra vez acecha una importante perturbación atmosférica. Esta cruzará el territorio nacional desde la Patagonia hasta el Litoral, con un importante impacto sobre la región núcleo. Lluvias generalizadas y acumulados significativos que podrían superar los 70 mm, vuelven a ser pronosticados como hace un año atrás", indicó el informe.