Maverick Viñales encabezó el 1-2 de Yamaha, seguido por Valentino Rossi

(De nuestros enviados a Termas de Río Hondo). - El español Marc Marquez (Honda), luego de establecer su cuarta pole consecutiva en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo y cuando le preguntaron si era favorito, respondió de manera contundente: "con piso seco, el gran candidato será Maverick (Viñales), pero hay que tener en cuenta a Valentino (Rossi)".

Las presunciones del vigente monarca se cumplieron en un domingo nublado, pero con un piso sin dificultades, a diferencia del estado que presentó el sábado, a la hora de clasificar. La pista húmeda de la jornada sabatina había complicado a varios y la lectura que hizo Marquez fue lógica. Viñales y Rossi -que ingresó con el último aliento a la Q2- se ubicaron sexto y séptimo con las Yamaha oficiales, posiciones un tanto relegadas para el potencial de sus máquinas, pero expectantes en la medida que no llueva el domingo.

Conocedor de las intenciones de sus rivales directos, Marquez realizó una largada impecable y empezó a distanciarse. Imprimiéndole un ritmo impresionante a su Honda 93, el piloto de Cervera llegó a marcar una luz de más de dos segundos en apenas tres vueltas. Tanto vértigo y el constante desafío a los límites, le terminó pasando factura. Marquez terminó en el piso y su ilusión de ganar por tercera oportunidad en nuestro país se derrumbó prematuramente.

Viñales, que por entonces ya había trepado hasta el segundo puesto, vio despejado su camino a la victoria. Era cuestión de mantener la calma para quien venía de triunfar en su debut como oficial de Yamaha bajo las luces de Losail, el escenario que sirvió de marco al espectacular Gran Premio de Qatar en el inicio de la temporada 2017.

Maverick empezaba a paladear, desde muy temprano, las mieles de una nueva victoria, esta vez en el Gran Premio Motul de la República Argentina, que se desarrolló ante una multitud en el trazado santiagueño.

La inmensa mayoría de los aficionados, que cubrieron prácticamente todas las comodidades del escenario, se hicieron sentir ante cada paso de Valentino, un ídolo sin fronteras que en su carrera número 350 quiso hacerse el mejor regalo con otra actuación fenomenal, nada menos que en un país que le construyó un pedestal imaginario para venerarlo en cada regreso a este rincón del planeta. El italiano respondió a semejante cariño torciéndole el brazo a Cal Crutchlow al cabo de una pulseada apasionante, para quedarse con el segundo escalón del podio y relegar al tercero a quien terminó siendo el mejor exponente de Honda, tras el accidentado domingo que tuvieron Marquez y Dani Pedrosa, los oficiales de Repsol.

Maverick ratificó que su dominio en los test de pretemporada y su triunfo inapelable en el circuito qatarí empezaron a marcar una tendencia. ¿Qué hubiese ocurrido en caso de no haber terminado en el piso Marquez? Es una pregunta sin respuesta, porque ni siquiera tuvieron la chance de luchar codo a codo en otro domingo de gloria para el joven piloto de la Yamaha azul número 25.

Está claro que la historia recién comienza, pero debe reconocerse que al cabo de las dos primeras fechas Viñales y Yamaha marcan una tendencia. No fue un dominio aplastante el ejercido en Qatar y en Argentina, porque la capacidad de reacción de Honda ya se puso de manifiesto en Termas de Río Hondo, una sensación que no pudo disfrutar el fin de semana Ducati, que estuvo muy lejos de repetir las buenas sensaciones de Losail.