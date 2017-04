Hoy se retomará la paritaria con docentes

¿Será esta la semana definitoria del conflicto docente? Ya fue tantas veces anunciado, que es difícil determinarlo. Lo cierto es que la administración de Miguel Lifschitz convocó para hoy a las 15 a los representantes de los gremios AMSAFE, SADOP, UDA y AMET a una nueva reunión de la Paritaria Docente.

AMSAFE confirmó el llamado y pidió a través de un comunicado que "en dicho ámbito sea discutido el mejoramiento de la propuesta y tenidos en cuenta los reclamos gremiales sobre condiciones de trabajo y carrera docente".

Pese al pedido del Gobernador, la soga se tensó: hubo un nuevo paro de 48 horas realizado la semana pasada, pese a las advertencias del descuento de los días no trabajados. La ministra de Educación, Claudia Balagué, ratificó en nuestra ciudad no sólo esa medida, sino también la extensión del ciclo lectivo hasta el 22 de diciembre para recuperar días de clase. "Hay docentes que votan por comodidad", dijo también en nuestra tierra, tirando un poco más de nafta al fuego. Y se volvió a quejar de que en ciertos departamentos (como La Capital) no incluyeran la posibilidad de acordar con la oferta.

Por otra parte, hay otra medida de fuerza de igual magnitud aprobada por la última asamblea provincial de AMSAFE, aunque sin fecha concreta. Dicho de otra forma: ambos lados parecen endurecer su postura, aunque saben bien que el problema no se resuelve de esta forma.

Este conflicto está vigente desde hace un poco más de un mes. Y tanto docentes como Gobierno saben que no es negocio seguir prolongando la situación. Pero, mientras que siga vivo el conflicto a nivel nacional, parecería difícil que haya una resolución a nivel Santa Fe.

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, ratificó que el tope del 25 por ciento ofrecido no se modificará, dado que ha sido aceptado por el resto de los trabajadores de la provincia. Aunque dejó abierta la posibilidad de modificar la forma de distribuir los tramos.

Otra de las novedades que podrían darse en el día de hoy estaría vinculada con el Fondo de Incentivo Docente, lo que daría una buena posibilidad de cierre del conflicto. ¿Será?