Lamberto pide cambiar el marco regulatorio de ASSA Locales 10/04/2017 Redacción Por otra parte, entiende que debe haber un Ente Regulador para la EPE.

El pasado miércoles 5, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, presentó en nuestra ciudad, un par de libros sobre la violencia de género. En ese marco, LA OPINION lo consultó con respecto a diferentes temas, como por ejemplo, las tarifas.

Además, le preguntó sobre la necesidad de modificar los marcos regulatorios de los servicios públicos en nuestra provincia. Y el exMinistro de Seguridad, plantea algunos cambios.

"La 11.220 es de la época de la privatización", dijo, con respecto a la ley provincial que le dio las reglas de juego a Aguas Provinciales y que, a casi 11 años de haberse estatizado, sigue siendo la misma norma que se aplica a Aguas Santafesinas. "Es ilógico que todavía se siga regulando con un marco regulatorio de una empresa privatizada", sentenció.

También habló de lo que ocurre con la Empresa Provincial de la Energía: "en cuanto a la EPE, urge contar con un ente regulador. Hay un debate sobre si deben existir estos organismos cuando la empresa es pública. Pero lo concreto es que luego de establecer de que se debe llamar a audiencia pública, la misma tiene que tener alguien que la valore, que no sea ni el Ejecutivo ni la propia empresa. Tiene que ser alguien externo, un ente regulador".

En relación a Litoral Gas, manifestó que "en el tema de gas, es más complejo, porque todavía está atado a privatizaciones vigentes".



QUEJAS POR MULTAS POR RADARES

Son cada vez más los reclamos que se escuchan por las fotomultas en las rutas. Consultado por este tema, Lamberto indicó que "quizás la mayor demanda que tengamos sea por multas de tránsito. Tenemos que ser prudentes. No alentamos a no pagar, porque es una infracción. Pero si se ha aplicado un radar, hay que ver si está autorizado. Si no lo está, no es válida. Esto se consulta en las oficinas de Defensoría".

"También intervenimos cuando hay algún abuso: cuando se exceden en un par de km/h, hay un margen de tolerancia que debe ser respetado. Hemos logrado muchas anulaciones porque no se hicieron en el marco que correspondía", completó.