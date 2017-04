"El Municipio no pone un peso por las garitas" Locales 10/04/2017 Redacción EL PLAZO ES POR 5 AÑOS. INCLUYE LA LIMPIEZA DE LAS NUEVAS Y LAS VIEJAS

Recientemente, la Municipalidad de Rafaela llamó a licitación -los sobres se abrirán el próximo 24 de abril- para la construcción de 40 garitas por un valor de más de 4 millones de pesos. Un simple cálculo matemático muestra que cada garita tendría un valor de $ 100.000. Esto hizo que se multiplicaran las quejas en las redes sociales -tanto de partidos políticos como de ciudadanos particulares- en donde marcaran un excesivo costo para las arcas estatales.

Ante esta situación, quien dio explicaciones fue Juan Porta, subsecretario de Movilidad Urbana del Municipio, quien en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) manifestó que "tiene que quedar en claro que la Municipalidad no va a poner un peso por la construcción de las garitas, porque se va a utilizar el mismo sistema con el cual se vinieron haciendo". "Básicamente, lo que hacemos es dar en concesión la explotación de la publicidad que se colocan en las garitas, como contraprestación, la empresa se encarga de realizar las garitas", comentó el funcionario.

"En ese mismo esquema, aparte de la construcción de las garitas, deben realizar una periodicidad de mantenimiento (pintura, rotura de vidrios, etc.) y limpieza -bimestral- sobre las garitas existentes, tanto de las nuevas como de las viejas, por un plazo de 5 años", agregó Porta.

Como dijimos, no es la primera vez que se da una licitación de este tipo. El anterior contrato se terminó cayendo porque el privado quería concentrar todas las garitas en el centro, en donde podría sacar una mayor ventaja de sus contratos publicitarios. Pero la Municipalidad le pedía que fuera hacia la periferia, en donde se encuentran los usuarios del transporte público de pasajeros. "Tenemos un cronograma tentativo de ubicación de las garitas. Las empresas tienen que presentar un plan de inversiones, para determinar cuántas harán por año. Nosotros vamos a priorizar aquellas que son necesarias en una primera etapa. Después, seguramente, se repetirá la discusión con la firma ganadora", dijo Porta.