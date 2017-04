Política y sindicalismo ante fuerte llamado de atención Locales 10/04/2017 Darío H. Schueri Así deben interpretarse las dos recientes movilizaciones. Fue en dirección de Macri para algunas correcciones y de los gremialistas que parecen vivir atados al pasado.

Las dos recientes movilizaciones, del 1 y 6 de abril, estuvieron muy direccionadas, como para ser interpretadas, quedando claro que la sociedad le está poniendo fin a una manera desgastada, anacrónica de hacer política y sindicalismo. Tampoco se salvan cierto empresariado y financistas; aunque los uniere en las plazas con el resto de la sociedad el espanto del improbable retorno de lo viejo. La economía sigue sin repuntar y los sempiternos vicios de los "formadores de precios" (en definitiva, causantes de la inflación) siguen tan vigentes como vigorosos. Además de atacar frontalmente el narcotráfico -que pareciera está sacando de sus cabales a más de uno- el gobierno nacional deberá arremeter con el mismo ahínco y convicción contra ese perverso eslabón de las cadenas de valor, que se queda con la mayor tajada de las ganancias de quienes producen, expoliando el bolsillo de los que luego consumen.

El afán desmedido -y hasta obsceno- del lucro, ya condenado desde el mismísimo púlpito universal de la Santa Sede por el Papa Francisco (quien llegó a pontificar que los empleadores que despiden a trabajadores por motivos económicos poco claros cometen un "pecado muy grave") de muchos empresarios con cierto, desprejuiciado y cómplice visto bueno sindical, también formó parte de la agenda de hartazgos sociales que se manifestaron el 1 y 6 de abril último.

El oportuno aliado Carlos Reutemann, a su regreso de un largo exilio médico en Nueva York ("podría haber muerto durante la operación", les confesó radialmente a los colegas Mario Galoppo y Carina Bolatti) fue contundente: "Macri debería haber alertado con más énfasis a la población sobre la herencia recibida"; para después metaforizar con la bomba y el moño rosado. Que sigue activa. Unas semanas antes, el ex - Gobernador Antonio Bonfatti había colegido que "nadie quiere volver a los '90", vaticinando que "habrá problemas serios en el corto tiempo", si Macri no rectifica el modelo económico. "La sociedad -apuntó- ya está clamando para que se le ponga un freno al desempleo". Macri no solo ratifica su política, sino que, a título del Diario La Nación, la endurecerá.

El gobernador Lifschitz, por los mismos motivos esgrimidos por Bonfatti, le pidió al gobierno que "tome nota" de lo ocurrido. Bonfatti acababa de llegar desde Alemania, donde había participado como presidente del Partido Socialista de Argentina de un cónclave de partidos de centro izquierda de 82 países que están formando una nueva alianza, superadora de la histórica Internacional Socialista. "La Internacional Socialista ha ido desvirtuando su razón de ser, hoy necesitamos con urgencia plantear un progreso democrático, social, ecológico, que contenga las necesidades de todos. La Internacional no da cuenta de eso", explicó el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, quien además se acordó de sus socios en el Frente Progresista, la Unión Cívica Radical, que sigue integrando la Internacional Socialista: "Pensar que la UCR está allí y al mismo tiempo forma parte del gobierno de derecha de Cambiemos con el PRO, no tiene sentido", exclamó.

El ministro de la Producción Luis Contigiani marcó también la agenda política-fiscal-económica: "hoy las provincias tienen un margen acotado para definir o condicionar la macroeconomía, algo que es fundamental para el desarrollo. Las provincias tienen que recuperar márgenes de federalismo fiscal. ¿Quién grava la renta financiera? El mayor rendimiento económico de este año fue la operación de títulos de Lebac al 38 por ciento combinados con dólar Rofex Futuro. Esa operación daba 12 a 13 por ciento de ganancia de renta financiera. Esos son grandes capitales internos y externos haciendo una fenomenal ganancia millonaria. Y eso no derrama nada. Mientras tanto, se le pide al pueblo sacrificio con las tarifas. ¿Quién grava esa renta? Porque mientras tanto se sigue gravando a los alimentos con el IVA y a las pymes con Ingresos Brutos".

RUMBO HACIA EL

CIERRE DE LISTAS

A casi dos meses del cierre de listas de precandidatos (12 de junio), los partidos políticos santafesinos afinan motores. El primer paso es convocar a los órganos máximos partidarios (convenciones o congresos) para fijar posiciones armónicas y legales. El radicalismo ya se organizó en sus dos Convenciones: la provincial y la nacional: plena adscripción a Cambiemos y libertad de acción respetando "posiciones históricas" en el caso de las Provincias, tal el caso de Santa Fe donde se dejó liberado a los afiliados para que formen parte de la lista del Frente Progresista (o como se llamare) para las elecciones nacionales.

En el orden provincial, los 20 años de pertenencia al FPCyS endureció un poco más las posturas: La UCR sólo podrá participar en listas del FPCyS para concejales, comisiones comunales y las 12 intendencias, "pero" con las excepciones del caso, sólo autorizadas por un triunvirato presidencial de común acuerdo: el presidente del Comité Nacional José Corral (Grupo Universidad), el presidente del Comité Provincial Julián Galdeano (MAR) y el presidente de la Convención provincial Rodrigo Borla (NEO). El principal referente electoral, no solo del radicalismo sino de Cambiemos José Corral, orejeará las cartas hasta el cierre de listas para saber si encabeza la lista de diputados nacionales por la coalición Cambiemos.

Luego de las duras críticas hacia el lord mayor santafesino recibidas por parte de la falange local PRO y algunos radicales en Cambiemos, caso Sergio Más Varela que criticó a las autoridades partidarias por no haber resistido la alianza Cambiemos hasta el final en la Convención provincial del radicalismo, se anotó para competir en la grilla de diputados nacionales el edil radical rosarino Jorge Boasso. No se descarta que dentro del PRO el diputado provincial Roy López Molina también se sume a la lista de precandidatos junto a Luciano Laspina. ¿Se bajarían todos ellos si Corral aceptare encabezar la lista?

El socialismo, que busca armar una gran coalición nacional de centro izquierda con sindicatos, organizaciones sociales y hasta peronistas, tendrá su Congreso provincial para definir alianzas provinciales sobre fines de mayo. Mientras tanto espera a que Antonio Bonfatti decida si encabezará la lista de diputados nacionales. Caso contrario sería otro socialista (¿Claudia Balagué ó Luis Contigiani?). El radicalismo NEO aspira a encumbrar al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro en caso de que Bonfatti desista, pero allegados a Miguel Lifschitz aseguran que el gobernador lo retendrá en el cargo hasta el final de su mandato. Pullaro suele decir que nadie es imprescindible.

El PDP, según el diputado provincial Gabriel Real y máxima autoridad partidaria, también ratificará su alianza provincial dentro del FPCyS, sea a nivel provincial como en la contienda nacional.

¿Y el peronismo? "somos una expresión cultural", calificó filosamente el ex - diputado Darío Scataglini ("el radicalismo en su sociedad con el PRO va por el mismo camino", profetizó). El presidente del PJ santafesino, Ricardo Olivera, adelantó que en los próximos días se irán perfilando candidaturas y pidió que el senador nacional Omar Perotti se involucre en la inminente campaña. Olivera -a quien no pocos desean que encabece la lista del "PJ puro"- reseñó que Agustín Rossi anunció su candidatura, que hay un grupo de compañeros que apoyan al concejal santafesino Martínez Kerz, y que la diputada Claudia Giaccone junto a su par de bancada Julio Eggimann también se anotan en la lista de pre postulantes. "Se habla de la jueza Alejandra Rodenas como candidata de los senadores", especuló Olivera.

El massismo santafesino es un hervidero. Por un lado el sector que apadrina el Diputado nacional Alejandro Grandinetti (que pretende erigir al empresario rosarino Eduardo Romagnoli como candidato a Diputado nacional) está en proceso de inscripción en el Tribunal Electoral de un Partido que cuestiona por su nombre (Frente Renovador de la Provincia de Santa Fe) UNIR bajo el argumento de que abusa de esa denominación "que nos pertenece a todos y confunde a sabiendas al electorado", señala Alberto Asseff. Es probable que finalmente Grandinetti & Cía vayan con el histórico MID.

Además del MID y UNIR (que especula con ir directamente por afuera si las cosas se complican más de lo necesario en Santa Fe), conforman el massismo en Santa Fe la Democracia Cristiana y 100 % Santafesino.