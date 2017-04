Piden renuncia del juez que liberó al sospechoso

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Mauricio Macri criticó ayer al juez que le concedió la libertad condicional al principal sospechoso por el crimen de Micaela García, la joven asesinada en la ciudad entrerriana de Gualeguay.

"Cuando un juez asume la responsabilidad tiene que entender la dimensión de su poder", expresó el presidente durante una entrevista con Radio Mitre.

El mandatario cuestionó de esta manera la decisión del magistrado Carlos Rossi que dejó en libertad a Sebastián José Luis Wagner, principal sospechoso por la muerte de la chica de 21 años.

"Todos tenemos que entender que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No hay un presidente o un gobierno que resuelva mágicamente los problemas. Somos todos", pidió el jefe de Estado.

Macri sostuvo además que apoyó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien tras el caso pidió la renuncia de Rossi: "Le dije que tenía razón. Hay que cuidarnos entre los argentinos. La vida es algo único".

Más temprano, Garavano había asegurado a este mismo medio que si el juez no presenta su renuncia, "el Consejo de la Magistratura debería removerlo".

"Si el juez no renuncia, que debería hacerlo y se lo pedimos, el Consejo de la Magistratura debería removerlo. Hemos tenido otros casos donde los jury terminaron, uno fue muy famoso con (el exmiembro de la Corte Suprema Eugenio) Zaffaroni que intervino como abogado", señaló el ministro.

Garavano agregó que el Gobierno está dando "una batalla cultural" y aseguró que "hay mucha gente que juega en otra dirección y alentó estas decisiones por una cuestión ideológica y política".

"Es importante que las instituciones empiecen a funcionar y que cada uno se haga cargo de las decisiones que toma", agregó.

El funcionario contó además que habló con la familia de la joven y que siente "impotencia" por la "decisión de locos" que tomó el magistrado.