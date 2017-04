Plan de arbolado

La plaza Sarmiento de nuestra ciudad es un lugar con cierta historia, relacionada directamente con la educación, pero además, se trata de un espacio verde que bien puede expresar una síntesis de la magnitud y la dimensión de los daños que provocaron las fortísimas tormentas del verano pasado y también del año anterior, que provocaron daños en la arboleda de toda la ciudad, pero en especial en el lugar aludido, donde además se comenzaron a llevar adelante las primeras intervenciones para ir reparando los daños causados. Fue por esas razones, más que significativas, que resultó el lugar elegido para la presentación del plan de renovación del arbolado público de Rafaela por parte de las autoridades locales, en este caso, encabezadas por el intendente Luis Castellano.

Se trata de un plan diseñado y ajustado a las necesidades de la ciudad, el cual se irá implementando en el corto, mediano y largo plazo, siendo uno de los objetivos que demandarán no sólo del esfuerzo sino también del entusiasmo de quienes participan en toda la elaboración y ejecución del proyecto, apuntando a un aspecto esencial en lo visual, pero mucho más en lo que significan los árboles para la oxigenación, la proporción de sombra y también en reducir la temperatura en los que suelen ser veranos muy complicados en la ciudad.

Estas acciones que ya se vienen llevando a cabo en la plaza Sarmiento, y que pudieron comprobarse en la ocasión, vienen consistiendo en el reemplazo de los ejemplares derribados y el intento de recuperación de aquellos otros que solo resultaron dañados pero que conservan buenas posibilidades de volver a erguirse y recuperar su masa de follaje. Una tarea en la cual también participaron vecinos del barrio Sarmiento, lo cual fue especialmente destacado en la ocasión, como claro y valioso ejemplo de lo que constituye la participación ciudadana en aquellos asuntos de la ciudad, que se hacen mucho más rápido y efectivos con la intervención de quienes serán los beneficiados directos, como en este caso.

Claro que esta tarea puesta en marcha, demandará de mucho tiempo para comenzar a ver los resultados en plenitud, ya que los ahora pequeños ejemplares que irán plantándose, llevarán largos períodos -entre 10 y 20 años según se trate de diversos árboles- para ir adquiriendo las formas y tamaños que reemplacen a aquellos que fueron derrumbados, o bien extraídos por haber sufrido daños irreversibles.

Pero además, lo cual también fue destacado durante la presentación de este plan integral, el mismo no sólo se limita al reemplazo y tratamiento de árboles dañados, sino también a la reparación de veredas, bancos, ornamentaciones, iluminación y equipamiento de juegos infantiles, los que resultaron igualmente afectados por las fuertes tormentas, tanto las del reciente verano como aquella de comienzos de 2016, lo que produjo una acumulación de destrozos, que ahora serán encarados integralmente con este plan ya en desarrollo.

Algunos de los detalles ofrecidos dieron cuenta que deben efectuarse intervenciones urgentes en al menos 300 ejemplares que serán extraídos durante el presente año, con sus correspondientes reemplazos, lo cual significará una erogación estimada en los 3,5 millones de pesos, lo cual da una idea muy precisa de la magnitud que tiene todo este plan que está llevándose adelante. Además, deben ser reordenados 850 árboles afectados, con las veredas correspondientes, lo que sumado a los despejes de las arterias, personal abocado a las tareas específicas, equipamiento usados, y traslado y procesamiento de los desechos, significó una inversión total de 46 millones de pesos para afrontar tales gastos, quedando bien claro la importancia que adquieren para clase de meteoros cuando se abaten sobre una zona urbana, primero por los destrozos y luego por el altísimo costo y esfuerzo para repararlos.

Dentro de la tarea, no sólo se estará en el reemplazo y reparación, sino especialmente se avanzará en el rejuvenecimiento de todo el arbolado, optimizando esa cobertura, priorizando la ubicación de la especie correcta en cada uno de los lugares, evitando de tal modo problemas en el futuro, tal como sucede ahora con especies sumamente problemáticas en determinados lugares de la ciudad.