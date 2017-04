El peso de un legado Deportes 10/04/2017 Néstor Clivatti Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO CLAUDIO 'CHIQUI' TAPIA. / Es el nuevo presidente de AFA. En la Asamblea hubo 40 votos a su favor y tres en blanco.

Julio Grondona sigue vivo en cada uno de los hechos que el fútbol argentino produce con alarmante frecuencia; hay algo que está sumamente claro, desde el 30 de julio de 2014, día de la desaparición física del dirigente más influyente en la historia del fútbol mundial, sus métodos dejaron desamparados a un sistema adicto a sus arbitrariedades y sin ningún plan estratégico.

Todo era de Grondona y 3 años después de su partida, lo sigue siendo, ahora desde la incertidumbre y de un legado cuyo peso, resulta por momentos, insostenible para esta generación de representantes de clubes en su mayoría, quebrados moral y económicamente.

No debería sorprender tal dislate, luego de más de 3 décadas de un estilo que trascendió las fronteras y llegó a gravitar en el mundo FIFA, como quién compra una franquicia y la aplica exitosamente; también desde esa cúpula todavía procuran rearmar el rompecabezas sin la imagen original que los orienta.

Don Julio, que no patentó sus procedimientos, los difundió a puro pragmatismo encontrando en las distintas esferas, discípulos de enorme influencia internacional para convertir a la casa madre de esta actividad, como una de las principales corporaciones del planeta. La relación fútbol y marketing fue una de las claves para multiplicar los panes y los peces de manera exponencial en las últimos 20 años y para ello, blindar políticamente los negocios, era la madre del borrego; pues bien, en ese terreno tan delicado pero también tan proclive a los actos de corrupción y a las debilidades humanas, se comenzó a aplicar una fórmula que en nuestro medio, ya funcionaba sin oposición.

La salida del caudillo de Sarandí de este sistema, entre otros factores, hizo implosionar esas atomizadas estructuras provocando en Argentina los mayores daños; las purgas en FIFA y CONMEBOL ordenaron esos ámbitos de poder pero, sus efectos, no llegaron en tiempo y forma a calle Viamonte y por lo tanto, las consecuencias siguen siendo insondables y gravemente perjudiciales en todas las capas del fútbol de nuestro país.

La palabra dominante es la incertidumbre, y esto conspira contra las mejores intenciones de fundar un nuevo estado sustentable y darle vida a un nuevo tiempo que archive este anacronismo acalambrante.



BAUZA, OTRA VICTIMA DEL SISTEMA



Hace un par de semanas que venimos pronosticando desde este espacio, la cesantía del actual entrenador de la Selección Mayor; sin embargo el estado calamitoso de la economía de AFA ha frenado el entusiasmo de los nuevos directivos para discontinuar ese vínculo laboral, entonces la táctica del desgaste se vuelve a imponer como en tiempos de Gerardo Martino para inducir a una renuncia en términos de dignidad personal; cabe recordar que las últimas dimisiones de entrenadores se convirtieron con el correr de los meses, en millonarias demandas y si bien, por ahora no están terminadas las auditorías que esta nueva conducción encargó, trascendió que solo por los colaboradores de Martino (entre los cuales está el rafaelino Jorge Pautasso), la AFA debería abonarles casi u$s 3.000.000 en una sentencia desfavorable.

En el caso del Patón, vale aclarar algunos puntos relacionados con su contrato. Primero, su extensión es hasta el final de las eliminatorias con renovación automática hasta el Mundial. Tiene un premio de U$S 450.000 por clasificar a Rusia 2018 y otros 900.000 dólares por conquistar el Mundial. Tiene una cláusula de rescisión, por un millón de dólares, pero sólo tendría validez si a Bauza lo echan a partir del 1° de agosto y en ese momento la selección se encuentra en puestos de clasificación directa. Como ninguno de los puntos hoy está activo, la cláusula no corre. En principio, la indemnización no sería millonaria porque sólo incluiría el proporcional de sueldos que dejaría de percibir.

Tapia llevará el tema mañana a la reunión del consejo directivo y buscará que sus pares también asuman la decisión de cesantear a Bauza. En la agenda del presidente, acompañado por Tinelli, aparece el jueves venidero un viaje a España. Allí los temas a encarar son: Messi y Sampaoli . Convencer al capitán de la conveniencia de presentarse ante la FIFA para intentar que le rebajen la sanción, y acelerar personalmente las gestiones con el DT elegido para suceder a Bauza.

En este contexto, los $ 1.526 millones que Fox y Turner le pagarán a la AFA por la "llave" del negocio de la TV (más un adelanto de $ 326 millones del primer año del contrato) será un bálsamo. Claro que la AFA no podrá disponer por sí sola de ese dinero, que es de los clubes. Por un lado, la parte que le corresponde es del 5% (unos $ 76,3 millones). Por el otro, ese ingreso está comprometido para respaldar las deudas en las que puedan incurrir los clubes con sus planteles profesionales entre marzo y junio.

Lluvia de juicios y recursos, que en apariencia, son escalofriantes, se podrían convertir en monedas, de carecer estos mandatarios, de la cintura política y la prudencia para resolverlos.

Otras señales de la vigencia de un apellido que le pone un cepo a tiempos aggiornados a las nuevas exigencias y valores del planeta fútbol.