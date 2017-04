“No podemos bajar los brazos” Deportes 10/04/2017 Redacción Los resultados no lo acompañan, el rendimiento sí. Atlético está dejando todo en cada presentación pero no le alcanza. Su DT, confía en poder revertir esta situación: “Yo me aferro a la ilusión, jugando de esta manera”.

Ampliar FOTO M. LIOTTA CHOCHO LLOP. / “Yo me aferro a la ilusión, jugando de esta manera, hay que seguir insistiendo".

Más allá de lo difícil de la posibilidad, Juan Manuel Llop se aferra a la ilusión de seguir dando pelea en el campeonato de los promedios, a pesar de seguir sumando lo que no le sirve. Es que el empate 1 a 1 ante Huracán cayó como un mazazo para todos en Alberdi pero Atlético de Rafaela sigue dando muestras de vida, de sudor y lágrima.

“Lo importante es que el plantel esté dolido”, apuntó el DT de la ‘Crema’ tras la igualdad en la adición del ‘Globo’ y otro golpe en el mentón que recibió Atlético. “Tenemos que seguir, hay que tratar de que la llama siga encendida, que no se apague, vamos a trabajar sobre eso”, desatacó el ‘Chocho’ ya que “hacemos grandes partidos ante todos los rivales y vamos a tratar de no caer y ya veremos la estrategia a usar ante Independiente”, agregó.

El gol de Leandro Díaz le estaba dando la victoria que tanto necesita Atlético pero la visita, sin merecerlo, se encontró con un certero derechazo de Nicolás Romat que la colgó de un ángulo.

“Yo me aferro a la ilusión, jugando de esta manera, hay que seguir insistiendo. Todavía quedan muchos puntos”, manifestó en conferencia Llop. Claro, Atlético dejó pasar una buena chance de acercarse aún más a los rivales directos que “ya habían jugado, habían perdido Sarmiento y Arsenal e íbamos a quedar a siete puntos, era para descontar dos puntos más y no se pudo, hay que insistir, no podemos bajar los brazos nunca”, apuntó.

En cuanto al juego, el conjunto de barrio Alberdi fue más sólido que el de Juan Manuel Azconzábal, que si bien alcanzó una racha de seis sin derrota (tres y tres), lejos estuvo de merecer llevarse lo que se llevó. “Si vamos a enumerar las situaciones de gol y el juego fuimos netamente superiores al rival”, analizó Llop, que luego remarcó: “El fútbol tiene estas cosas, esto sí es difícil de explicarlo, porque en el PT tuvimos un cabezazo debajo del arco, tuvimos desborde, jugamos mejor que el rival, el partido lo tendríamos que haber ganado nosotros”.

En los últimos minutos Huracán se adelantó en el terreno de juego, pero la ‘Crema’ no lo definió cuando debió hacerlo y esto le costó carísimo. “Nosotros tuvimos para definir el partido con Martino, dos veces de avanzada por derecha, el cabezazo de Campi solo, tuvimos para definirlo y no lo hicimos. El rival no nos generó una situación. Hemos hipotecado nuevamente dos puntos más, el equipo jugó mejor que el rival, lo pudiésemos haber ganado por situaciones, juego, etcétera pero no fue. Tenemos que seguir insistiendo, lamentablemente hemos hipotecado muchos puntos en este desarrollo”, cerró Juan Manuel Llop.