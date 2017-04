“Pelear hasta no tener más fuerzas” Deportes 10/04/2017 Redacción Leer mas ...

"Indescriptible bronca y dolor, sólo queda pelear o resignación, yo elijo pelear hasta no tener más fuerzas, por ellos y por la gente". Ese fue el mensaje de Carlos Eguiazu, vicepresidente 1º de Atlético de Rafaela, en su cuenta de twitter luego del empate del sábado ante Huracán. El equipo dejó todo, pero otra vez se quedó con ese sinsabor amargo y la sensación de desazón envolvió a todos.

Luego escribió: “Perdón por no poder cumplir el deseo de todos ustedes y el nuestro, solo queda el saber que entre todos, y solo entre todos, podremos pelear…”

A pesar de no sumar lo que necesita y/o debiera, retrocede (pasan las fechas y se acortan las posibilidades), la ‘Crema’ no se rinde.