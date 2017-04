Hamilton se tomó revancha de Vettel Deportes 10/04/2017 Redacción Leer mas ...

SHANGHAI, 10 (AFP-NA). - El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se tomó la revancha de la derrota en Australia contra su máximo rival, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), al imponerse este domingo en el Gran Premio de China de Fórmula 1, disputado en el circuito de Shanghai. Sin duda alguna, los dos favoritos a coronarse campeones del mundial de automovilismo, Hamilton y Vettel, no están defraudando en este principio de temporada, tras la segunda carrera. Ambos pilotos se hallan empatados a 43 puntos en la clasificación general de pilotos, mientras que la escudería Mercedes cuenta con 66 puntos, un punto de ventaja sobre Ferrari en la tabla de constructores.

El triple campeón del mundo en 2008, 2014 y 2015, que partió desde la pole position, dominó la carrera de principio a fin para lograr su quinto triunfo en China y su 54ª victoria de la competición.

Las decenas de miles de aficionados que se desplazaron hasta el circuito no daban crédito a la espectacular remontada del holandés Max Verstappen (Red Bull), que terminó en el podio tras haber salido desde la 16ª posición por problemas en el motor durante la clasificación.

En cuarto lugar acabó el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) superando a los finlandeses Kimi Räikkönen (Ferrari) y Valtteri Bottas (Mercedes).

"Creo que hemos tenido un poco de mala suerte, se siente como si hubiéramos sido los más rápidos. No pudimos demostrarlo hoy (domingo), pero lo haremos la próxima vez", dijo Vettel, quien llegó seis segundos más tarde que Hamilton. El cuádruple campeón agregó que no se puede quejar de la segunda posición: "Lewis fue muy rápido todo el tiempo".

El español Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) entró en la séptima posición, mientras que su compatriota Fernando Alonso (McLaren) se vio obligado a abandonar por problemas técnicos.