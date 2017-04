Corrientes no es Rosario Locales 10/04/2017 Redacción Leer mas ...

El senador nacional correntino Pedro Brillard Poccard, ex vicegobernador, ex ministro de Seguridad, acepta que su provincia y toda la frontera norte viven una situación comprometida, aunque advierte: “Corrientes no es Rosario, no es Santa Fe. Acá no hay disputa territorial, guerra de bandas, secuestros, muertes. La marihuana entra desde Paraguay y pasa, no se queda. El consumo no es importante”. (La Nación). El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro cree que a los dirigentes correntinos les cuesta admitir el problema de fondo, y que con ese tipo de declaraciones pareciera que lo niegan". Pullaro aprovecha para informar que "acá hemos controlado las bandas, detenido a sus cabecillas y bajado el homicidio considerablemente; de 449 homicidios anuales por causa de narcotráfico en el año 2014, hemos bajado a 71 en lo que va del 2017". Como diría el ex - candidato a gobernador Rafael Bielsa: "se vienen tiempos abyectos" en Argentina.