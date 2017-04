El Plan Estratégico proyecta la ciudad que queremos

Culminó la primera etapa del Plan Estratégico Rafaela Productiva 2020, que contó con la participación 35 instituciones, con la moderación de la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR) y la Municipalidad de Rafaela.

La misma consistió en la evaluación y diagnóstico de la situación actual de nuestra ciudad, investigación que fue realizada a través de una profunda articulación público-privada, de acuerdo a líneas de acción anteriormente definidas.

Las conclusiones de esta etapa serán presentadas el próximo miércoles desde las 19:00 en la Sociedad Rural, donde todas las instituciones que participan del trabajo presentarán los ejes, desafíos y proyectos que se enmarcan dentro del Plan Estratégico y se dará inicio a la etapa de implementación. El evento fue confirmado por Daniel Frana, director ejecutivo de ACDICAR, y Marcos Corach, Secretario de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales del Municipio, visitaron nuestra redacción y explicaron los alcances de la tarea.

“Termina una etapa que empezó en 2015, que básicamente permitió a través de un equipo técnico que fue conformado por todas las instituciones que participaron abordamos la realidad. El proceso de diagnóstico permitió reconocer dónde estamos parados, cuáles son los problemas, definir cuáles son los objetivos por lo menos hasta el 2020, que no está tan lejos. Es un plan que básicamente lo que rescata es tener un espacio de planificación. Hay acciones que se están haciendo, otras se van a empezar a hacer y otras están puestas por hacer. Eso genera un ámbito de diálogo y de articulación que son muy valiosas. No sólo para pensar los problemas actuales sino también para ver dónde queremos ir como ciudad”, explicó Daniel Frana en primer término.

En tanto Marcos Corach precisó que “es un proceso. Cuando el Intendente lanza en 2015 el Plan Estratégico hablaba de un plan que tenía que realizarse y ejecutarse de acuerdo a los desafíos que salieran del mismo. Fue un proceso largo, que tenemos cuantificado, de construcción política en el que han intervenido el Estado, los empresarios, los sindicatos, el sistema científico-tecnológico, el sistema educativo. Lo que hicimos fue parar para ver dónde estamos y discutir qué es lo que tenemos que hacer para poder definir la ciudad que queremos para más adelante”.

La tarea previa, cuyas conclusiones serán presentadas justamente este miércoles, requirió del debate y estudio de sectores diversos. Uno de los ejemplos que los profesionales brindaron fue el de la educación, sobre la cual trabajaron en una jornada de la que participaron alrededor de 150 docentes, que evaluaron el estado actual de la educación en la ciudad de Rafaela. “Notamos que hay chicos que salen de los colegios con problemas de comprensión de texto, de lectoescritura. Por más que ni el Estado local y los docentes puedan resolver inmediatamente y esté dentro de su competencia armar una currícula de educación, tenemos que involucrarnos. Es una ciudad altamente competitiva, exporta a más de 80 lugares, por lo cual la mano de obra rafaelina compite con 80 lugares en el mundo y cuanto menos estemos preparados para esa circunstancia, menos competitivos vamos a hacer” expresó Marcos.



LA INVESTIGACION



La etapa de diagnóstico ha establecido los ejes estratégicos, dentro de los cuales hay grandes objetivos. Esto quiere decir que hay un grupo de instituciones que ya tiene un espacio para trabajar esos temas. La ciudad va a trabajar fuertemente la vinculación tecnológica, la sustentabilidad ambiental, la educación y el capital humano como una base indiscutible del desarrollo social y la infraestructura y logística.

Sobre este proceso Daniel Frana explicó que “fue un trabajo en el que 20 instituciones aportaron al equipo técnico, recursos, personas, todo ad honorem, unas 230 personas en distintas reuniones, que fueron 112 en total de acuerdo a los registros de la bitácora del Plan. Fueron 221 horas de reuniones, 24 talleres sobre diversos temas con 62 horas empleadas. Se hicieron 17 capacitaciones, sobre todo al equipo técnico.”

A partir de ahora, culminada la investigación, comienza la tarea de profundización de cada acción estratégica. “Hoy tenemos una dispersión, una atomización de empresas que tienen una Responsabilidad Social Empresaria y quizás podamos canalizar por ese lado, discutir con ellos y decir necesitamos de ustedes, que el esfuerzo sea puesto acá” profundizó Marcos. “Cada eje tiene un desafío y algunas acciones propuestas. La idea obviamente es que las instituciones que tienen que ver con esto empiecen a trabajar al respecto. Algunos proyectos ya vienen en marcha, en otros habrá que ver quién los lidera, quien se pone adelante en eso y quien ayuda” expresó Daniel.

Por otra parte, el evento del miércoles servirá para que todas las instituciones intervinientes firmen un acta compromiso para seguir trabajando, haciendo sus aportes, comprometidos con esto. Corach concluyó que se trata del “presente y el futuro de Rafaela, en términos de trabajo, de no perder oportunidades, ni más ni menos. Un reconocimiento a todos los que han participado, con mucha responsabilidad”.