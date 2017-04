AIRE LIBRE Suplemento Aire Libre 10/04/2017 Redacción Leer mas ...

Juan Manuel de Rosas y el cuchillo



CUCHILLO CRIOLLO. Perteneció al general Juan Lavalle.





Hacia 1830 el gaucho sin caballo o sin cuchillo no era gaucho. Como dice D. F. Sarmiento: “…el cuchillo era una extensión del brazo del gaucho, es como la trompa del elefante, su brazo, su mano, su dedo, su todo”. En ese entonces baile, juego, reunión o discusión política terminaba casi seguro con duelo a cuchillo. Difícilmente se sacaba el cuchillo para asustar o amenazar; si se sacaba era para herir. A veces sólo una marca en la cara a modo de tatuaje o seña que el más habilidoso dejaba en el rostro del perdedor. Otras, era la puñalada al vientre, a las tripas, que si no mataba en el acto luego de días de infección y sufrimiento la muerte era inevitable. Tal era el temor del gaucho a la puñalada al vientre que se protegía con un ancho “tirador” de cuero revestido con moneda y rastra de plata a modo de armadura. En esa época Juan Manuel de Ortiz y Rosas, luego “El Restaurador de las Leyes” era dueño de la estancia “Los Cerrillos” en el partido de San Miguel del Monte, Pcia. de Buenos Aires. Cientos de gauchos trabajaban en la estancia bajo las órdenes directas de Don Juan Manuel y sus mayordomos. Rosas, gran conocedor del modo de vivir y pensar del gaucho, había puesto como ley la prohibición de portar cuchillo, daga o facón los días domingos como forma de evitar encontronazos y hechos de sangre. Dicen que cierta vez alguien le advirtió que, siendo día domingo, él portaba su facón en la cintura. Al darse cuenta de su falta no dudó en aplicarse él mismo la pena impuesta a sus peones.; ahí nomás, delante de la rueda de criollos, bajó sus calzones y le asestaron los latigazos previstos. No aclara la historia la fuerza con que dieron los latigazos pero esto no quita valor a la acción ejemplificadora del caudillo federal.







Cuchillos: marcando diferencias





En el mundo de los cuchillos o, mejor dicho, de las armas blancas, el cuchillo criollo argentino tiene un lugar de respeto ganado gracias a su estilo propio y casi exclusivo de estas tierras. Pero, dentro de los cuchillos criollos hay distintas formas que reciben distintos nombres y sucede que muchas veces estos se confunden.

Antes de marcar diferencias entre formas y nombres me parece importante aclarar que en nuestro país el gaucho propiamente dicho no fue hombre de poseer cuchillos de gran lujo. Acorde con su pobreza, la mayoría de las veces, el arma blanca del gaucho estaba confeccionada con las hojas de sables rotos, limas viejas, tijeras de tusar o pedazos de acero de distinta procedencia. Por el contrario, quienes portaban facones con cabo de plata y hojas de acero toledano o alemán, fueron los estancieros, ricos terratenientes de la época. En nuestra zona, el hombre de campo, inmigrante europeo, no tuvo la costumbre de portar un arma blanca como el gaucho bonaerense. Los inmigrantes sólo vieron en el cuchillo una herramienta de trabajo que les servía para cuerear un animal, cortar una estaca y cumplir con las labores de la cocina. Es por eso que en nuestra región es muy difícil encontrar dagas o facones antiguos y sólo encontraremos cuchillas de hoja ancha pero que nada tienen que ver con el típico cuchillo criollo.

Ahora, hablando de diferentes formas, dentro de los cuchillos criollos podemos distinguir: facones, dagas, caroneros y verijeros. El facón es un cuchillo de pelea de hoja aguzada, entre 25 y 40 centímetros de largo y de un solo filo, a veces con contrafilo cerca de la punta. La hoja puede ser con forma lanceolada (llamada “cuchillo macho”) u hoja recta con punta tipo bayoneta. Estas pueden o no tener la hoja acanalada y aquellos que así se presentan, generalmente, están hechos a partir de hojas de sables o bayonetas. La mano de quien la empuña está protegida por una guarda con forma de “S” o de “U” invertida. La diferencia principal con la daga es que esta, a diferencia del facón tiene doble filo. Respecto de los largos es muy variable y algunas llegaban a ser verdaderas espadas más que cuchillos. El facón más emblemático de nuestro país, es el que le regalara Adolfo Alsina a Juan Moreyra, y que tiene un largo total de 84 centímetros. Esto, si tenemos en cuenta que las dagas y facones eran todos distintos, suponía una ventaja para quien lo usara ya que podía herir desde mayor distancia.

El caronero era un cuchillo que por su largo el gaucho no lo portaba sino que lo llevaba entre las “caronas” del apero (de allí su nombre) y que sólo sacaba en el momento de la pelea a caballo. También la mayoría de las veces estaba hecho con hojas de sables rotas. Para la labor diaria, cortar tientos y churrasquear, el gaucho usaba el “verijero” así llamado por portarlo cruzado en la parte delantera de la faja o tirador, contra la ingle llamada vulgarmente “verija”.

Respecto de dagas y facones el gaucho los llevaba cruzados en la espalda con el filo hacia arriba. Según José Hernández, en el “Martín Fierro”, el gaucho debía llevarlo “de modo que al salir salga cortando”. Algunos han interpretado que se refería a llevar el filo hacia arriba, otros a que debía estar listo parar herir lo más rápido posible.



El río y el pique para el fin de semana largo



Sin dudas este próximo fin de semana largo muchos elegirán como alternativa unos días en la costa practicando su deporte favorito: la pesca. El río ha bajado bastante desde la última vez que informábamos su altura (27/3). En La Paz se registró una altura del río Paraná de 3.52 metros, en Hernandarias 3.12 metros, en Paraná 2.77 metros y en Santa Fe 3.02 metros. Esto nos dice que en los últimos quince días el río bajó unos 60 centímetros lo cual es bastante. El pique viene bastante flojo para los que pescan con caña y reel, sólo los pescadores comerciales que usan redes sacan sábalos, algún cachorro y bastante armados. Es una creencia general que para semana santa el pique es flojo pero si tenemos en cuenta que para los próximos días – incluidos sábado y domingo – se anuncian temperaturas máximas entre 18º y 20º, es de esperar que disminuya la actividad de las palometas y mejore el pique de Amarillos, Armados, Patíes. Quienes tengan pensado ir a la costa este fin de semana largo deberán reservar cabañas, lanchas y carnada cuanto antes ya que una gran cantidad de turistas y pescadores van a colmar la capacidad hotelera y servicios de pesca.