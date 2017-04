Otro domingo sin fútbol Deportes 10/04/2017 Redacción LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

Al igual que el fin de semana pasado, la lluvia impidió que se juegue el fútbol de Liga Rafaelina. Los encuentros programados para la tarde de ayer, en Primera A y también en la Primera B, que ponía en juego su primer capítulo, fueron suspendidos debido a las condiciones climáticas.

Mañana, en la reunión del Consejo Directivo (20 hs) se reprogramará la misma.

Vale recordar que por el torneo Apertura de la Primera A liguista se debía completar la tercera fecha que se puso en marcha el viernes con dos adelantos. En Sunchales, 9 de Julio derrotó 2 a 0 a Unión, con goles de Kevin Muñoz y en San Vicente, Brown y Ferrocarril del Estado igualaron sin goles.

Lo que resta por jugarse: Peñarol vs Deportivo Libertad, Ben Hur vs. Deportivo Ramona, Atlético de Rafaela vs. Argentino de Humberto, Sportivo Norte vs. La Hidráulica de Frontera, Florida de Clucellas vs. Argentino Quilmes

En lo referido a la Primera B, la primera fecha tiene los siguientes encuentros: Zona Norte: Ind. San Cristóbal vs. Dep. Aldao, Moreno vs. Sp. Roca, Ind. Ataliva vs. Dep. Tacural, Tiro Federal vs. Unidad Sancristobalense. Zona Sur: Talleres (MJ) vs. Bochazo, Arg. Vila vs. Dep. Josefina, Zenón Pereyra vs. San Martín, Santa Clara vs. Atlético (MJ).