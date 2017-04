Unión perdió pero se mantiene en la punta Deportes 10/04/2017 Redacción FEDERAL A

Ampliar FOTO F. MELCHIORI CHAU INVICTO. / En Sunchales, Unión perdió después de mucho tiempo.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza le sacó a Unión de Sunchales el invicto que mantenía de local, con 13 sin perder (11 triunfos), tras remontarle un 2 a 0 y ganarle por 3 a 2 en uno de los encuentros disputados en la tarde de ayer, correspondientes a la sexta fecha del Nonagonal Zona B, de la Zona Campeonato del torneo Federal A de fútbol.

Más allá de la derrota, el equipo de Adrián Tosetto sigue siendo líder con 13 puntos. Los ‘Bichos Verdes’ lo ganaban con tantos de Pablo Gaitán (2m) y Daniel Salvatierra (11m) pero los mendocinos se recompusieron con goles de Palacios (20m y 90m) y Cucchi (81m).

En la próxima fecha Unión quedará libre y jugarán: Alvarado-Cipolletti, Agropecuario-Las Parejas, Madryn-Defensores, Gimnasia-Villa Mitre.



Otros resultados: Def. de Villa Ramallo 3 vs. Agropecuario 0; Villa Mitre 1 vs. Alvarado 0; Cipolletti 2 vs. Dep. Madryn 1. Libre: Sp. Las Parejas.



Posiciones: Unión 13 puntos; Agropecuario 10; Gimnasia de Mendoza 9; Villa Mitre 8; Defensores 8; Dep. Madryn 4; Cipolletti 4; Las Parejas 4; Alvarado 1.