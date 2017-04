Victorias repetidas de Mir y Morbidelli Deportes 10/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTOS ELDO MAROZZI JOAN MIR. Volvió a triunfar en otra vibrante definición de la categoría Moto3. FRANCO MORBIDELLI. Se impuso con autoridad en la competencia de Moto2.

(De nuestros enviados a Termas de Río Hondo). - Las categorías teloneras del Campeonato Mundial de Motociclismo ocuparon el centro de la escena en las primeras horas de la tarde santiagueña en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo para ofrecer dos atractivos espectáculos, que marcaron las victorias de Joan Mir (Honda) en Moto3 y Franco Morbidelli (Kalex) en Moto2.

Los dos ganadores en esta segunda fecha del calendario, ya habían disfrutado de esas satisfacciones en Qatar, por lo que repitieron victorias en el Gran Premio Motul de la República Argentina, tal como ocurriría, en el cierre de la jornada, con Maverick Viñales (Yamaha) en MotoGP.



EMOTIVIDAD HASTA EL FINAL

La primera acción se encargó de aportarla Moto3, con una carrera desbordante de emociones, como las que ofrece habitualmente la divisional menor. Varios protagonistas se alternaron en el liderazgo, que a la hora de caer la bandera ajedrezada quedó en poder del español Mir, tras una impresionante remontada. El vencedor, que había dominado el viernes, en la clasificación sabatina ocupó una posición rezagada, que lo obligó a larga desde el décimo sexto lugar.

En distintos pasajes estuvieron al frente John McPhee y Jorge Martin (ambos con Honda), quienes lo terminaron escoltando. Por su parte, Gabriel Rodrigo (KTM), español de nacimiento pero con licencia argentina en el Mundial, venía cumpliendo una meritoria actuación hasta que debió abandonar por una caída mientras se ubicaba en el lote de punta.

Clasificación Moto3: 1° Joan Mir (Honda), en 38m33s377, a un promedio de 157,0 Km/h; 2° John McPhee (Honda) a 261 milésimas; 3° Jorge Martin (Honda) a 339; 4° Philipp Oettl (KTM) a 641; 5° Andrea Migno (KTM) a 890; 6° Livio Loi (Honda) a 7s598; 7° Romano Fenati (Honda) a 7s761; 8° Tatsuki Suzuki (Honda) a 7s831; 9° Juanfran Guevara (KTM) a 12s000 y 10º Kaito Toba (Honda) a 12s079.



UNA DEFINICION NO DESEADA

En la continuidad del programa, Moto2 también brindó lo suyo, aunque sin tantos aspirantes al premio mayor. El duelo entre los dos integrantes del EG 0,0 Marc VDS, se resolvió en la última vuelta, pero no como hubiesen deseado los compañeros de equipo. El italiano Morbidelli, que venía imponiendo su ritmo desde el comienzo, no la tuvo sencilla en el tramo decisivo ante la aproximación del español Alex Marquez (Kalex), el hermano menor de Marc, que sufrió una aparatosa caída en el momento que lanzaba su embestida final.

Clasificación Moto3: 1° Franco Morbidelli (Kalex), en 39m50s036, a un promedio de 166,4 Km/h; 2° Miguel Oliveira (KTM) a 1s683; 3° Thomas Luthi (Kalex) a 10s551; 4° Lorenzo Baldassarri (Kalex) a 15s577; 5° Xavi Vierge (Tech 3) a 24s527; 6° Simone Corsi (Speed Up) a 24s783; 7° Francesco Bagnaia (Kalex) a 24s965; 8° Sandro Cortese (Suter) a 25s156; 9° Brad Binder (KTM) a 25s622 y 10° Hafizh Syahrin (Kalex) a 25s933.