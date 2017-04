Unión empató en San Juan Deportes 10/04/2017 Redacción Leer mas ...

San Martín de San Juan no pudo regalarle la primera victoria a su técnico al empatar 0 a 0 con Unión de Santa Fe, al cabo de un pobrísimo encuentro disputado ayer en el estadio "Ingeniero Hilario Sánchez", en el marco

de la decimonovena jornada del torneo de Primera División.

"Santos" y "Tatengues" ofrecieron una triste exposición futbolística y terminaron el cotejo con un marcador en blanco que no hizo más que calificar sus paupérrimos rendimientos.

En medio de irrelevantes acciones, ambos conjuntos no resultaron capaces de crear una sola situación de riesgo digna de destacarse en todo el desarrollo del cotejo por lo que el marcador en blanco final no es más que la lógica consecuencia a tamaña carencia de ideas.



San Martín (SJ) 0 - Unión 0



Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.



San Martín: Ardente; Aguilar, Mattia, Escudero, Casierra; E. Martínez (59m Montagna), Gelabert (69m Lugo), Agüero, Rusculleda (59m Maná); Joaquín Molina y Dening. DT: Néstor Gorosito.

Unión: N. Fernández; Brítez, Rodrigo Erramuspe, L. Sánchez, B. Pittón; M. Pittón (58m Algozino), Acevedo, Manuel De Iriondo, Godoy; Gamba (86m Vadalá) y Franco Soldano (66m Federico Anselmo). DT: Juan Pablo Pumpido.



Goles: no hubo.