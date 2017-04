La historia local a través del juego Sociales 10/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar PRESENTACION. Tuvo gran repercusión en la ciudad.

En la semana, se presentó en el Complejo Cultural del Viejo Mercado una nueva Valija didáctica del programa Museo en Viaje, realizada por el equipo del Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi", cuya finalidad es vincular el Museo con la escuela a través del arte y el juego. La propuesta se denomina "Erase una vez... Rafaela" y está inspirada en la muestra de la artista y diseñadora María Angelina Huguenet, ganadora del Concurso AJA! Artistas Jóvenes Activos del Museo en 2012.

Esta valija, que en realidad fue materializada a partir de un carrito, está destinada principalmente para alumnos de 3º grado -ya que su contenido se relaciona con el tema "Rafaela pueblo y ciudad", contenido que los niños abordan en este período escolar-, pero también puede utilizarse en otros grupos del nivel primario o espacios de educación no formal.

Contiene material didáctico, sugerencias de actividades y textos de apoyo para el docente con el objetivo de colaborar en la enseñanza de la historia local. Hay un plano de 3 x 3 metros, bloques de madera, maquetas de algunos edificios históricos, rompecabezas, un juego de parecidos y diferentes, entre muchas otras propuestas. Se destacan la Casa Redonda, el Castillo de Foti, los grandes Almacenes Ripamonti, la invasión de langostas, y otros temas. Los contenidos se realizaron con la supervisión y los aportes del Museo Histórico Municipal, Archivo Histórico Municipal y Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Rafaela.

La diseñadora María Angelina Huguenet explicó que para realizar la muestra se inspiró en el archivo fotográfico del Archivo Histórico de Rafaela: "a partir de eso generé un mundo de cuento para tratar de transformar la percepción que yo tenía de la historia de Rafaela que me habían enseñado en la escuela, en una nueva representación con una estética más amigable para los niños que tuvo mucha repercusión en el público infantil durante la exposición de la muestra y ahora me da mucha satisfacción que pueda llegar también a cada escuela y que la puedan disfrutar".

La coordinadora del Museo Ximena Pita, destacó que "los Museos han tenido en este último tiempo un cambio total de paradigmas. Creemos que los Museos cambian vidas y esto puede ser una manera mucho más amigable de acceder a toda la historia de Rafaela".

A su turno, María Delfina Barreiro, presidenta de la Asociación Amigos del Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi", institución que colaboró con recursos para la materialización de esta propuesta, felicitó al equipo del Museo por el intenso trabajo y la dedicación puesta para este y todos los proyectos, y aprovechó la presencia de los docentes para invitarlos a participar de un concurso escolar que organiza la Federación de Amigos de Museos con premios muy importantes de más de 100 mil pesos. Se denomina "El Museo en la escuela" y las bases estarán disponibles en el MMAUP.

Por su parte, la secretaria de Cultura María Josefa Sabellotti finalizó recordando que esta actividad se enmarca en la agenda "Ciudades" del Complejo Cultural del Viejo Mercado e invitó a todos los presentes a participar de las propuestas que ofrece el trimestre durante abril y mayo, con actividades no solo para alumnos, sino también para público general.