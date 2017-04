"Vuela alto mi negra" Policiales 10/04/2017 Redacción Leer mas ...

PARANA, 10 (NA). - La madre de Micaela García, la joven de 21 años asesinada en Gualeguay, se despidió de su hija con un emotivo mensaje que publicó en su cuenta de Facebook, donde escribió "vuela alto, mi Negra".

"Te prometo que lucharé por tus ideales, que todos te puedan ver. No me salen las palabras. Siempre estás en mi corazón", señaló Andrea Lescano, mamá de Micaela.

En un conmovedor texto, la madre de la víctima manifestó: "Agradezco y sé que hice todo para hoy no sentirme arrepentida de haber dejado de hacer algo por vos. Vos me enseñaste a ser mamá. Te quiero mucho, te amo. Hasta pronto mi negra".

"Vuela alto mi Negra", escribió la mujer en la publicación que subió a la red social.

"En este momento tan doloroso que me toca vivir, quiero agradecer a todos los que me dieron fuerza", dijo. En el texto, la mujer expresó: "Mi Negra, los va a proteger y guiar. Micaela García va vivir en cada uno de sus corazones".

"Les va a dar su fuerza como buena guerrera. Hoy escuchamos tu canto de donde estés. Toda tu familia te adoramos", indicó.

Por su parte, el presidente Mauricio Macri, manifestó sus críticas hacia el juez que le concedió la libertad condicional al principal sospechoso por el crimen de Micaela García (ver página 2). "Este tipo de jueces no lo podemos tener", advirtió el Presidente.

El cuerpo sin vida de Micaela García fue hallado en la mañana del sábado en una zona rural de Campo 6 Robles, a unos seis kilómetros de esa localidad entrerriana.

El principal sospechoso del crimen, Sebastián Wagner, de 30 años, fue detenido el viernes por la noche por personal de la policía bonaerense.

Wagner fue señalado como sospechoso de la desaparición a partir de los videos de cámaras de seguridad en los que se veía el auto del hombre en las inmediaciones del boliche King de la ciudad entrerriana.