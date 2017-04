Bullrich negó haber sido montonera

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó haber formado parte de la organización guerrillera Montoneros aunque reconoció que su hermana fue novia de Rodolfo Galimberti, uno de los líderes del movimiento.

"Yo fui de la JP (Juventud Peronista)", aclaró Bullrich en la noche del sábado, durante el programa televisivo "La noche de Mirtha Legrand".

"Yo no fui montonera pero el marido de mi hermana fue Rodolfo Galimberti, con lo cual tuve un involucramiento muy fuerte, conocí mucho. A mi casa venían a comer (el expresidente Héctor) Cámpora, (el exsecretario del peronismo Juan Manuel) Abal Medina", contó Bullrich.

Además, la ministra aseguró que hace "una mirada muy autocrítica" de esa época y que trabaja "todos los días para que ninguna generación de nuestro país sea violenta".

"Yo creo que el uso de la violencia como forma de acción política nos hizo muy mal a todos los argentinos. Nosotros, teniendo 15 y 16 años, gritábamos eso, pensábamos que la violencia era el camino a la liberación, que de ahí íbamos a sacar a un hombre nuevo, íbamos a generar un cambio", detalló la jefa de la cartera de Seguridad.

Asimismo, Bullrich explicó que en aquellos años "no era un valor la democracia para los jóvenes o para los que eran Montoneros" y, en este sentido, criticó "la reivindicación vertical de la década del 70" que, según ella, llevaron adelante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

"Me pareció que fue un enorme retroceso para los pasos democráticos difíciles, complejos que había dado la Argentina hasta ese momento, desde el juicio a las Juntas hasta el intento de que el peronismo se transforme en un partido un poquito más racional", cerró la ministra.