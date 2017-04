Otro herido por perdigón en barrio Barranquitas Policiales 10/04/2017 Redacción REPETICION PREOCUPANTE DE HECHOS SIMILARES

Un joven que se encontraba en la vereda de su domicilio en calle Baroni al 300 de barrio Barranquitas; a plena luz del día -en el mediodía del domingo- sufrió un disparo de perdigones en la cabeza de parte de un motociclista que pasaba en esos momentos frente a su casa.

El hecho de estas características -que no es la primera vez que sucede- tuvo como destinatario del presunto disparo de una escopeta a un jovencito de 18 años.

La herida, que afortunadamente en este caso no es de gravedad -el perdigón quedó alojado en el cuero cabelludo-, genera no obstante preocupación en los vecinos del barrio, cansados de la repetición de hechos de esta naturaleza, que son, casi cotidianos.

El tirador está identificado y sería otro joven mayor de edad. Tomó actuación personal de la Comisaría Nº 13 por razones de jurisdicción.



ARMA SECUESTRADA

La subcomisaría Nº 5 de Angélica, logró el secuestro de una escopeta calibre 12 cuyo portador no poseía la documentación pertinente.

El hecho ocurrió en la localidad mencionada, en momentos en que efectivos policiales realizaban un operativo de control y seguridad y detuvieron la marcha de una pick up Chevrolet Turbo Plus hallando el arma en su interior. Se procedió al secuestro de la misma y su traslado a sede policial.



SUICIDIO EN

TOSTADO

Un adolescente de sólo 15 años se quitó la vida en su vivienda del Bo. Güemes Oeste de Tostado. El dramático suceso -publicado por el portal Tostado TV- ocurrió en la noche del sábado, cuando el jovencito identificado como “E.L.” le dijo a su mamá que se iría a dormir.

Minutos después, la mujer quiso comprobar como estaba su hijo y descubrió la terrible escena de encontrarlo ahorcado en el dormitorio.

El joven, que todavía tenía signos vitales, fue rápidamente socorrido, pero falleció cuando era trasladado hacia el Hospital.