Impidieron a gremios instalar escuela itinerante

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Gremios docentes denunciaron que personal de la Policía Federal impidió ayer la instalación de una "escuela itinerante" en la plaza ubicada frente al Congreso nacional, en medio de la tensión por el conflicto salarial, en medio de incidentes que dejaron como saldo "cuatro detenidos".

Representantes de UTE, SUTEBA, CTERA y otros sindicatos del sector se encontraban en el lugar resistiendo con un cordón de seguridad, lo que denunciaron como un "intento de desalojo" por parte de la policía, que impidió a los docentes montar allí una estructura para la realización de actividades y debates públicos en torno al conflicto.

Entre los dirigentes sindicales apostados alrededor de la estructura, de 20 metros de largo de 10 de ancho, que en alguna medida intenta evocar el espíritu de la "Carpa Blanca" de fines de los 90, se encontraban el líder de SUTEBA, Roberto Baradel; la secretaria General de CTERA, Sonia Alesso; y el máximo representante de UTE, Eduardo López, entre otros.

En diálogo con NA, López informó que "hay cuatro docentes detenidos" que resistían el accionar policial y están alojados en la seccional 6ª.

El secretario de Interior de SUTEBA, Raúl Calamante, señaló a esta agencia que las dos consignas principales de la "escuela itinerante" iban a ser la convocatoria a la paritaria nacional docente, que por el momento el Gobierno se niega a conceder, y una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

"Va a recorrer distintos lugares del país. La idea es que se hagan actividades y se den debates sobre la situación de las provincias", explicó el dirigente gremial respecto al aula itinerante, que iba a permanecer instalada frente al Congreso por alrededor de una semana.

Si bien los seis gremios que agrupan a los educadores bonaerenses acordaron levantar el paro, aclararon que de ninguna manera ese "cambio de estrategia" significa la claudicación de la "lucha".

"Estamos en una nueva etapa de la lucha, si el Gobierno quiere mostrar que esto es una victoria se equivoca. Hay un cambio de estrategia", recalcó Calamante.

Más temprano, Baradel había rechazado, los gremios del sector dejaran atrás los paros en medio del conflicto salarial y argumentó que lo que se hizo es "alternar entre las medidas de acción directa y otro tipo de acciones gremiales".

"No es verdad que desistimos de la huelga y, en caso de que no haya avances en concreto, volveremos a tomar medidas de acción directa", advirtió el gremialista.

En ese sentido, sostuvo: "Lo que hicimos fue, ante el pedido de los trabajadores docentes, alternar entre las medidas de acción directa y otro tipo de acciones gremiales".

"Se ratificó darle continuidad al plan de acción hasta que no encontremos una respuesta a los reclamos", señaló en diálogo con Radio Del Plata.

De ese modo, señaló: "Incluso, rechazamos cualquier condicionamiento, como el de no hacer paros hasta fin de año que había planteado la gobernadora Vidal".