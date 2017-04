Gravísimo: se borraron escuchas judiciales

Dos gendarmes que participaron en la investigación por el triple crimen de General Rodríguez acaban de denunciar ante la jueza federal María Servini de Cubría, que se borraron escuchas judiciales en los meses posteriores al hecho, confirmaron a Infobae fuentes con acceso al expediente.



Todo habría ocurrido en 2008, mientras se espiaba, de manera legal, a varias personas. Los gendarmes escuchaban y transcribían las conversaciones desde la Oficina de Observaciones Judiciales (conocida vulgarmente como "Ojota"), en la exSIDE. Ya habían declararon ante la Justicia, pero nunca se animaron a tanto. Sus testimonios podría dar un vuelco en la investigación.



Según pudo reconstruir Infobae, los gendarmes declararon como testigos hace pocos días y ratificaron lo que ya habían dejado trascender años atrás, aunque de manera informal, ante familiares de las víctimas: que se borraron escuchas para entorpecer la investigación.





Pese a la gravedad de la denuncia, los gendarmes (se preserva sus nombres por cuestiones de seguridad) no habrían identificado a ningún responsable de la exSIDE ni del Gobierno de entonces. Esto significa fines de 2008, cuando la Secretaría de Inteligencia estaba manejada por Héctor Icazuriaga, Francisco "Paco" Larcher y Jaime Stiuso.



Si se borraron escuchas completas o pasajes de las conversaciones, la respuesta no está en las cintas originales sino en los back up. Infobae pudo confirmar que la jueza Servini ya le pidió ese material a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). "Hay que contrastar los dos materiales para saber realmente si hubo un borrado", explicó una fuente judicial.



La denuncia de los gendarmes, siempre y cuando se confirme, podría dar un vuelco en la investigación. "Pasó mucho tiempo pero igual tengo confianza que esta denuncia ayude para avanzar en la investigación", dijo Diego Ferrón, hermano de unas de las víctimas, de nombre Damián, siendo las restantes Sebastián Forza y Leopoldo Bina.