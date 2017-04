¿Por qué quedó impune crimen de líder de Los Monos?

En más de cien páginas del fallo los jueces fundamentaron sus razones para absolverlos. y rebatieron las pruebas una por una.



Un pormenorizado informe periodístico de La Capital en esta jornada, entre otras instancias da cuenta de que para los jueces Julio Kesuani, María Isabel Mas Varela e Ismael Manfrín, ninguna de las pruebas aportadas en el juicio tuvo un peso suficiente para demostrar que Milton Damario, de 28 años; y Facundo "Macaco" Muñoz, de 25, fueran los ejecutores de Cantero bajo las órdenes de Luis Bassi, de 31 años, exbarra de Newell's Old Boys y dueño de una remisería familiar en Villa Gobernador Gálvez, que estaba preso como instigador.



El único condenado fue Osvaldo "Popito" Zalazar, de 26 años, quien recibió una pena de 3 años y 3 meses por tenencia ilegal de cuatro armas de guerra.



TIEMPO DE MEMORIA



Claudio Ariel "Pájaro" Cantero fue asesinado con tres disparos la madrugada del 26 de mayo de 2013 frente al boliche Infinity Night de Villa Gobernador Gálvez, cuando llegó con tres amigos y, antes de ingresar, se acercó a orinar delante de un portón.



Le dispararon desde un vehículo gris que a su paso dejó en el asfalto diez vainas servidas. Lisandro Mena estaba con Cantero en ese momento y recibió un disparo en la pierna y otro que le fracturó el maxilar. Lo mataron siete meses después. Según la pesquisa, en el crimen se usó una pistola Glock austríaca calibre 9 milímetros que nunca fue hallada.



CRUCES DE LLAMADAS



Los centenares de llamados que intercambiaron los acusados en días previos y posteriores al crimen "sólo prueban un conocimiento entre los justiciables y un profuso intercambio telefónico". Pero eso no sólo ocurrió en esos días. "La fluidez de ese intercambio aparece en otras situaciones y otros momentos, como se advierte de los listados, sin que pueda vislumbrarse una actividad diferente durante el desarrollo del delito". Y al desconocerse el contenido de esos cruces, su impacto es relativo.



MENSAJES DE "MACACO"



En sus mensajes de texto posteriores al crimen, Muñoz habló de ganarles la guerra a los Cantero, de quedarse con el barrio La Granada y hacerse millonario. Pero "en modo alguno surge que éste haya admitido la participación en el homicidio. Por el contrario, siempre y frente a distintos interlocutores, negó con énfasis su participación y la de sus consortes de causa".



Además, "ni siquiera de las conversaciones mantenidas con sus juntas más cercanas ha deslizado alguna referencia que permita suponer la autoría o participación".



¿POR QUE HUYERON?



Las antenas y mensajes revelaron que a partir del 29 de mayo los acusados comenzaron a escapar hacia el norte provincial. "Es lógico que huyan ante el panorama del cual iban tomando conocimiento. Ello no implica que lo hacían por ser responsables del homicidio. Es que sus vidas estaban en juego a partir de la (cacería) iniciada. Era de conocimiento del grupo que la familia de la víctima los estaba buscando. Hasta resulta obvio que huyan para salvar sus vidas". Algo que no hicieron al instante de la ejecución sino recién pasados tres días del crimen.



PRUEBA TESTIMONIAL



Luego de analizar los dichos de Eric Pera y Jesús Gorosito, acompañantes de "Pájaro" la noche del crimen y que no identificaron a los tiradores, los jueces se centraron en el aporte del otro testigo, Lisandro Mena, quien sólo brindó declaración policial. Nunca fue citado a declarar en siete meses, antes de que lo mataran a tiros. A pocas horas del ataque, ante un policía que lo vio temeroso, Mena dijo que no reconoció los agresores. Pero su hermana Yamila y la exesposa de "Pájaro", Lorena Verdún, dijeron en el juicio que el muchacho les confesó haber visto tirar a Damario y Muñoz. Y que lo hizo a cuatro días, mientras se reponía del disparo en la boca.



SIN PESOS PROBATORIO



Para los jueces esos testimonios "no han generado el peso probatorio pretendido por la Fiscalía". Es que "en lo sustancial, Lisandro Mena no logró observar a sus atacantes ni precisó su número ni características". A esto se suma que "la Fiscalía no ha incorporado una explicación razonable para justificar la omisión en la convocatoria a Mena para ampliar su relato" pese a que "ha contado con un segmento temporal más que suficiente". Ante "tamaña omisión", evaluaron, no se puede asignar más peso a testigos de oídas. Y se sentenció que"dichos testigos, según dijeron, tomaron conocimiento de la identidad de los autores a cuatro días del ataque. Es decir, guardaron silencio por casi cuatro años hasta que lo manifestaron en la audiencia".



JUECES CRITICOS



Los jueces fueron críticos con la acusación y el derrotero de la causa. "La cautela en la decisión de ir a un juicio oral sin pruebas sustentables debe ser cabalmente analizada con anterioridad a esa toma de decisión política. Ya que en caso contrario, las expectativas generadas en la sociedad siempre han estado truncas, al no haber contado con chance razonable de ser satisfechas. Esas expectativas se dan de bruces frente a una lógica y casi obvia absolución", como la que cerró el juicio por el crimen más emblemático de los últimos años.