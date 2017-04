Diego y Marcelo: 42 minutos de charla

Tiene que ver con una situación que, ante el conocimiento de declaraciones del "Diez" en los útimos días contra Marcelo Tinelli, realmente sorprende.



"Maradona habló con Tinelli 42 minutos por gestión de Stinfale. Hubo un buen diálogo, hablaron de fútbol, dejaron las diferencias de lado y se tocó el tema de Rocío Oliva en el Bailando. No sé qué hará Rocío. No soy amigo de ella. Sé que viaja a Dubai la semana que viene. Y de Tinelli me reconoció que hizo las cosas bien en San Lorenzo y por la Selección quieren lo mejor", sentenció Matías Morla.