Cocaína: "mandó al frente" a Moria

"A veces, viste como es este ambiente, algún amigo me pide que le pique una 'rayita' y no me dan ganas de tomar otra vez. Estoy absolutamente curado. Moria, con los quilombos que tuvo en Paraguay me lo pidió muchas veces en casa, o Fernando Peña que tomaba en Edelweiss adelante de todo el mundo", dijo Perciavalle.