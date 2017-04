La mamá que busca viajar a Salta para ayudar a sus hijos Locales 09/04/2017 Pablo Urso Es la historia de Claudia Correa, una mamá que vive en el 2 de Abril con tres hijos, de los cuales dos, los mellizos, tienen una severa parálisis que les impide hacer su vida normal. El 3 de julio viaja a Salta para tratar a sus hijos con un médico cubano y busca afrontar los gastos.

Ampliar FOTO JORGE BARRERA MILI Y ESTEBAN. Los dos chiquitos de 8 años que buscan mejorar de su enfermedad.

Esta es una más de las tantas historias que tiene la ciudad y que se deja contar. Una historia que eriza la piel, que nos hace tragar con dificultad, pero que destaca como una figura imponente a la mamá, que está dispuesta a dar la vida por sus hijos. Quién no lo haría, ¿verdad? Pero una cosa es decirlo, y otra muy diferente es hacer cosas todos los días para que esto sea así.

Es la historia de Claudia Correa, que tiene 3 hijos. Emanuel el mayor de 12 años y otros 2, los más chicos, que son mellizos: Milagros y Esteban, al cual le dicen "Pipi", de 8 años. Y aquí comienza un relato que busca el final feliz, como todos. Los "mellis" sufren una parálisis desde su nacimiento y se mantienen en silla de ruedas. Una cuadriplejia espástica y una parálisis cerebral. Una enfermedad muy dura que obliga a su mamá y a su hermano mayor a estar pendientes de ellos las 24 horas del día.

Ambos nacieron seismesinos, y desde ese día Claudia tuvo que empezar a conocer cuál era la enfermedad, que reúne un grupo de características que afectan el control del movimiento y la postura de los chicos. Debido al daño en una o más partes del cerebro que controlan el movimiento, la persona afectada no puede mover sus músculos con normalidad. En los hijos de Claudia, cuando las dos piernas están afectadas (diaplejia espástica), el niño puede tener dificultad al caminar porque los músculos rígidos de las caderas y las piernas hacen que estas se tuerzan hacia dentro y se crucen a la altura de las rodillas. Por eso están en sillas de ruedas.

"Ellos se levantan todos los días y van a la escuela de APADIR. Tratan de hacer una vida normal dentro de sus limitaciones, son muy creyentes y todos los sábados concurren a la iglesia con su hermano más grande. Es un día a día, es una lucha", dijo la mamá a LA OPINION.



UNA OPORTUNIDAD NUEVA

Hoy se presenta una oportunidad nueva y esperanzadora para todos ellos, que es la de visitar a un médico cubano que hace un par de años está radicado en Salta. Este señor trabaja hace muchos años en ese lugar y por recomendación y por una búsqueda incansable de Claudia a través de distintos medios, llegaron a él. "Encontré este médico en Salta, pude contactarme con él y me voy para allá", dijo con una sonrisa la mujer explicando qué es lo que hace el Dr. Mora, como se apellida esta persona. Claudia nos contaba que realiza masajes y estiramientos de tendones. Vieron resultados y también los avances increíbles que logró en otras personas y sobre todo en los chicos, según explicaba. Y agregó: "los mellis se tienen que hacer un montón de cirugías, y yo para evitarlo, quiero que los vea este médico", cuenta la mamá, que a su vez se apena, porque no encontró el respaldo necesario.

"Donde yo llevo a atender a mis hijos todos los días no están de acuerdo con que haga este viaje. Ellos me dicen que no conocen a esta persona cubana, que nadie sabe quién es y que tampoco es lo más recomendable para la recuperación de ellos. El es reconocido en Salta, acá no lo conocen. Allá es una eminencia y es hasta reconocido por la Gobernación. Yo voy a viajar igual, lo quiero hacer, más allá de que ellos no estén de acuerdo con esto", dijo algo triste. Y agregó; "yo por mis hijos, hago cualquier cosa", destacó.

Además remarcó que el tratamiento que hará esta persona lo realizará delante de sus ojos, algo que la deja muy tranquila: "yo lo vengo investigando, llamé a todos, tiene una fundación y el 3 de julio tengo un encuentro con él", expresó.

En cuanto al viaje en sí, Claudia ya prepara todos los detalles. Mili, la nena, sabe que va a ir a conocer un nuevo médico que la tratará de ayudar. En cambio, su hermano, desconoce esta situación por la complejidad de su enfermedad. En tanto, el tema económico es el que aparece como un impedimento, por eso todos estos preparativos y el té bingo del próximo 23 de abril ( ver abajo) para reunir algo más de plata y poder quedarse allá todos los días necesarios para el tratamiento. La familia no posee obra social.

"Me animé más que nada porque encontré muchos antecedentes buenos. Yo viajo siempre al Hospital Garrahan y te imaginarás la cantidad de personas con problemas parecidos a los míos que encontré. Muchos fueron hacia Salta y volvieron con buenos resultados, por eso el envión. Por eso voy a probar", dijo.

En el día a día, Claudia encuentra mucha ayuda. Los vecinos son un pilar fundamental, como así también profesionales que conocieron el caso y decidieron dar una mano. Por eso se va feliz y respaldada por quienes trabajan en la parte afectiva de la familia, quienes no tendrán el medicamento justo, pero sí van a dar una mano para provocar una sonrisa en esta historia dura y cruel, pero que busca un final feliz.